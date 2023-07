Salač má o budoucnosti jasno. Zůstává v Moto2, upsal se elitnímu týmu

Jediný český účastník motocyklového mistrovství světa Filip Salač po sezoně přestoupí z italské stáje Gresini do belgického týmu Marc VDS, který je momentálně v čele hodnocení kategorie Moto2. Smlouvu podepsal na dva roky.

V barvách Marc VDS letos závodí lídr šampionátu Moto2 Ital Tony Arbolino a Brit Sam Lowes, který je celkově osmý. Právě Lowese v týmu Salač nahradí. Českému jezdci patří v průběžném pořadí MS po osmi z 20 závodů šesté místo.elf

"To je splnění velkého snu, protože Marc VDS je jeden z nejlepších v Moto2 dvojkách. Sledoval jsem je už v minulosti, když bojovali o titul mistrů světa s Alexem Marquezem nebo s Francem Morbidellim. V týmu jel například také Jack Miller, prostě co jméno, to špičkový jezdec," sdělil Salač v tiskové zprávě Autoklubu ČR.

Stáj Marc VDS Racing založil a vlastní Marc-Oswald van der Straten-Ponthoz,dědic pivovaru Stella Artois.

"Moje cíle budou jednoznačné. Rychle se aklimatizovat a pravidelně bojovat o nejvyšší pozice. Tým má největší odborníky a skvělou techniku," dodal

"Víme, co ve Filipovi je, a s potěšením a hrdostí mu poskytneme všechny své zkušenosti, abychom mu pomohli dostat se na vrchol. Jsem si jistý, že do toho dá všechno, aby dosáhl co nejlepších výsledků v našich barvách," uvedl majitel týmu van der Straten na týmových stránkách.

Za Gresini jezdí Salač druhým rokem a dosud s ním ve třídě Moto2 vybojoval letos i vloni po jednom druhém místě. V premiérové sezoně v prostřední mistrovské třídě bodoval v polovině z dvaceti závodů, čtyřikrát se umístil v top 10 a v Thajsku vybojoval druhé místo. Ročník zakončil na 20. místě.

Letos už drží krok s elitou. Šest Velkých cen dokončil v první desítce a v Le Mans zopakoval životní druhé místo, které tam zajel už předloni ještě v Moto3. Jen v posledním závodě nebodoval, v Assenu na konci června nedojel do cíle.