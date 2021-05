Rozdíl kratší než mrknutí oka. Závod v Brně rozhodla tisícina vteřiny

Pouhá tisícina sekundy rozhodla o vítězství Karla Peška v nedělním hlavním závodě motocyklové Jarní ceny Brna na Masarykově okruhu. Cílová fotografie rozhodla po dvanácti kolech o jeho těsném triumfu před téměř celou dobu vedoucím Michalem Práškem v nejsilnější kubatuře nad 600 ccm.

Tisícina vteřiny je nejtěsnějším finišem v celé historii brněnské trati. Ale zdaleka to není nejmenší rozdíl v cíli oficiálního závodu. Rekord drží americký šampionát formulí IndyLights. V roce 2007 na oválu Chicagoland vyhrál Brit Alex Lloyd před americkým soupeřem Loganem Gomezem o 0,0005 vteřiny. V zámoří totiž už další dobu měří na desetitisíciny vteřiny.

Peškovi se v dramatickém závěru povedla odveta za sobotní sedmikolový první závod. V něm skončil za Práškem druhý s téměř devítisekundovým odstupem, poté co do cíle nedojel do posledního kola vedoucí britský vítěz kvalifikace John Black.

V nižší třídě do 600 ccm se z vítězství radovali Michal Chalupa a Ondřej Vostatek, který dnes vylepšil sobotní druhé místo.