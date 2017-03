Podmolovi operoval ruku lékař, který pomohl Kvitové. Skokan na motorce i tak míří na závod MS

před 1 hodinou

Libor Podmol si při exhibici zlomil kost v dlani, přesto se pokusí startovat ve víkendovém závodě MS ve freestyle motokrosu v polském Krakově. "Ruka je teď po operaci mnohem více rozbitá. Pojedu se tam podívat a rozhodnu se v sobotu ráno," míní závodník.

Praha - Freestylový motokrosař Libor Podmol si krátce před závodem světového šampionátu přivodil na exhibici ve Vídni zlomeninu kosti v dlani. I přes zranění na víkendové akci Masters od Dirt odjel tři exhibice a předvedl něco kolem 35 skoků.

"Normálně jsem si vše zatejpoval pomocí pásek a rozstřihané kreditky. Nebyl to žádný super výkon, ale na zlomenou dlaň to šlo," prohlásil. Rakouští lékaři mu chtěli dát ruku na čtyři týdny do sádry, to ale Podmol odmítl.

Po příjezdu z Rakouska si ruku nechal ihned zkontrolovat a operovat u chirurga Radka Kebrleho ve Vysokém nad Jizerou, kde byla také tenistka Petra Kvitová. "S panem Kebrlem jednáme s velkou úctou a často je i vtipný. Když mé zranění probíral s kolegy, říkal: Většina pacientů jsou simulanti, koukněte na pana Podmola, ten si se zlomenou rukou objezdí tři exhibice," smál se závodník.

Mistr světa z roku 2010 vyhrál v letošní sezoně závod v Berlíně, v celkovém pořadí drží druhé místo za úřadujícím šampionem Španělem Maikem Melerem. Před závodem v Krakově se o své startu rozhodne až na místě.

"Ruka je teď po operaci mnohem více rozbitá. Pojedu se tam podívat a rozhodnu se v sobotu ráno. Závodu se zúčastní můj bratr Filip, takže ho minimálně podpořím. Jediné, co mě trochu uklidňuje, je fakt, že se nejhorší výsledek na mistrovství světa škrtá," dodal Podmol.

