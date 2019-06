Milík zná svoji cestu do Grand Prix, je jí evropský titul

před 2 hodinami

Český plochodrážní jezdec Václav Milík se nevzdává snu o stálé účasti v seriálu Grand Prix. Za devět dnů ho čeká další jednorázový start v domácím závodě mistrovství světa v Praze na Markétě díky divoké kartě, kterou dostal již pošesté za sebou. Už v roce 2012 zasáhl do české Grand Prix jako náhradník, předloni byl po fantastickém výkonu třetí. Šestadvacetiletý jezdec věří, že by mu mezi elitu mohl pomoci kýžený titul mistra Evropy.

Milík si před necelými dvěma týdny zajistil třetím místem v Maďarsku postup do evropského seriálu. Čtyřdílný šampionát od poloviny července do konce září pojede jako jediný z Čechů. A moc touží uspět.

"Stoprocentně bych to chtěl vyhrát. Už jsem byl druhý (2016) a třetí (2017), vítězství mi chybí. Navíc s vidinou té docela velké šance, že by vítěz měl mít divokou kartu do Grand Prix, mě to samozřejmě láká o to víc," řekl dnes Milík novinářům.

Právě v Maďarsku zajel podle svého soudu dosud asi nejlepší závod v této sezoně. "Pocitově to bylo z mé strany opravdu nejpovedenější právě tam za tu první polovinu sezony, která je jinak trochu bláznivá nahoru dolů," přitakal Milík.

Dlouho se mu nedaří dostat se nastálo do seriálu MS přes síto kvalifikačních závodů Grand Prix Challenge, jímž projdou nakonec jen tři nejlepší závodníci. Celkově se mu moc nezamlouvá systém, jakým jsou obsazována místa v GP, kde je stabilní patnáctka účastníků, tu pak na každý závod doplňuje jeden jezdec s tzv. divokou kartou na daný podnik.

"Je to vcelku uzavřená společnost. Podle mého je zbytečné, aby se tam drželo hned osm nejlepších lidí z pořadí. Kdyby to bylo pět, tak by to podle mého názoru bylo akorát. Z challenge závodu by šlo dalších pět. Pak by byly divoké karty (na celou sezonu)," nadnesl Milík.

"Divokou kartu si v tom jediném rozhodujícím challenge závodě vyjedou první, druhý a třetí… Pak jsou tam ale čtvrtý až řekněme desátý, to je jedno. Ti všichni ale na těch závodech byli, postoupili přes kvalifikaci a snažili se to vybojovat, ale nevybojovali. Jenže pak mnohdy dostanou divokou kartu jezdci, co vůbec nejeli kvalifikaci," doplnil Milík.

Věří, že proniknout nastálo do GP by pro něho mohlo být klíčovým krokem kariéry. A mohl by se tak třeba - zejména díky finančním prostředkům - alespoň přiblížit cestě Brita Taie Woffindena. Ten je pouze o dva roky starší, ale už získal tři tituly mistra světa v letech 2013, 2015 a 2018.

"Mít takový tým… Ono se všechno odvíjí samozřejmě od peněz. Kdybych měl na to zaplatit ten tým, tak to udělám. Já ale, popravdě řečeno, nemám prostředky na to, abych byl na té úplně profesionální úrovni a měl manažera, který obíhá všechny tyhle věci. Já si naopak dělám úplně všechno, i účetnictví. Pak je toho na tu hlavu dost. Když pak člověk přijede ze závodů, tak místo aby si odpočinul, tak řeší papíry a faktury, aby to nějak lepil dál," přiznal Milík.

I proto doufá, že jednou sežene nějakého většího sponzora. "Protože je to docela složité. Když pak máte dva mechaniky a víte, že budou dokonale nachystané motorky, k ruce pak člověka, co dělá všechny věci kolem jako Jacek Trojanowski pro Taie, tak je to jiné. Přijíždíte na závody s čistou hlavou. Všechno to ale stojí hodně peněz. Kdybych je měl, stoprocentně si je nenechám, ale investoval bych je touto cestou, protože vím, že to funguje. Jezdci z té úplné špičky to takhle mají. Nejezdí pak na závody dodávkama, ale letí letadlem," podotkl Milík.

Po sezoně mu končí smlouva v Polsku, kde háji barvy Vratislavi. "Podepsal jsem ji tehdy na delší dobu, ale ne zrovna výhodně. Teď už vím, že jsem si mohl říct o mnohem lepší peníze, ale to se nedá nic dělat. Až kontrakt vyprší, budeme se stoprocentně bavit o něčem jiném, protože když to chcete dělat na profi úrovni, na níž si myslím, že mám, tak jsou peníze nezbytné. Pak to všechno prostě sedí na hlavě a já osobně si myslím, že by to závodník neměl řešit. Je to pak všechno jednodušší," řekl Milík.