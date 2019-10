Zlatou přilbu čeká další jubileum. O ceněnou trofej se porvou hvězdy v čele s Milíkem

Po 90 letech od prvního závodu se v neděli na svítkovském oválu v Pardubicích uskuteční 71. ročník Zlaté přilby. Nejstarší plochodrážní závod světa bude mít jako obvykle silné obsazení, a to i přes termínové kolize hlavně s polskými soutěžemi.

Na startu bude pětice jezdců, kteří jsou stabilními účastníky letošního seriálu mistrovství světa, ale i další hvězdy.

Původně potvrzené kvarteto zástupců z Grand Prix, jimiž jsou Australan Jason Doyle, Polák Patryk Dudek, Slovinec Matej Žagar a Slovák Martin Vaculík, rozšířil Švéd Antonio Lindbäck. Z pozice náhradníka navíc odjel pět z devíti podniků letošního seriálu další Australan Max Fricke.

Loňské prvenství bude obhajovat Doyle. Cennou trofej v podobě zlaté přilby už mají z přihlášených jezdců ve sbírce i nejlepší český plochodrážník posledních let Václav Milík (2017), Chorvat Jurica Pavlic (2015), Australan Chris Holder (2014) nebo Dán Hans Andersen (2008). Dokonce dvakrát si mohl vítěznou radost vychutnat Polák Rune Holta (2009 a 2011).

Mistr světa z roku 2012 Holder se na pardubickém oválu představí s mladším bratrem Jackem, jenž se před necelým měsícem prezentoval výbornými výkony na Memoriálu Luboše Tomíčka v Praze. Na startu budou i další známá jména, jimž vévodí ostřílený Brit Chris Harris.

Přes nevýraznou sezonu věří v úspěch Milík, který v roce 2017 ukončil po 21 letech čekání na vítězství českých barev a loni se stal hrdinou závodu, přestože prvenství neobhájil. V semifinále měl nepříjemný pád a ve finálové jízdě se prodral na bronzovou příčku ze šesté pozice po startu.

"I když pro mě nebyla tato sezona příliš úspěšná, na závod v Pardubicích se dokážu vždy dobře soustředit, tamní dráhu navíc velmi dobře znám. Připravím se po všech stránkách stejně jako před dvěma lety, tak věřím, že to bude jedině k dobrému," uvedl Milík.

Trofej ze stříbra pozlacenou několika gramy zlata zhotovil opět klenotník Pavel Lejhanec. "I když to číslo není jubilejní, letos je to devadesát let od prvního odjetého závodu, proto ta letošní trofej vychází tvarem z té první z roku 1929," řekl Lejhanec.

Vrchol pardubického plochodrážního víkendu zahájí neděli v poledne první jízdy vylučovacích skupin Zlaté přilby. Sobotní juniorský závod o Zlaotu stuhu byl kvůli přívalům vody z bezpečnostních důvodů zrušen.

Zlatá stuha se měla uskutečnit popětačtyřicáté, jenže v Pardubicích od rána pršelo a trať se tak proměnila v bahnitý areál vhodný spíš pro motokros. "Vzhledem k tomu, že se jedná o juniorský závod a závod na těžké dráze by byl pro mnoho jezdců nebezpečný, rozhodla jury o zrušení," uvedli pořadatelé v prohlášení.