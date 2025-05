Plochodrážní Grand Prix míří do Prahy. Kvěch věří, že se vše doma zlomí

Třetím závodem bude v sobotu v Praze pokračovat seriál mistrovství světa na ploché dráze.

Na Grand Prix České republiky na břevnovském stadionu Markéta se představí i dva čeští závodníci. Vedle stabilního účastníka série Jana Kvěcha pojede díky divoké kartě i Daniel Klíma.

O zápis do historie bude bojovat vítěz z posledních tří let Slovák Martin Vaculík. Závod začne v 19 hodin.

Z celkem desetidílné série se dosud odjely dva podniky - v Landshutu a ve Varšavě. Celkové pořadí vede s 38 body Australan Brady Kurtz o pět bodů před obhájcem titulu Bartoszem Zmarzlikem z Polska a Lotyšem Andžejsem Lebeděvsem (29).

Kvěchovi s 12 body patří průběžné 12. místo, až na vyhraný sprint z varšavského závodu se mu však nedařilo podle představ.

"Snad se to zlomí už v Praze," přál si třiadvacetiletý plochodrážník.

"Samozřejmě bych se chtěl dostat rovnou do finále, ale je to závod mistrovství světa a každý detail, každá chybička je strašně znát. Na startu bude nejlepších 16 závodníků na světě, není jednoduché si zajistit rovnou finále. Každý závod bych se chtěl dostávat alespoň do té první desítky," prohlásil Kvěch.

Připomněl tak zároveň fakt, že od této sezony se vyřazovací boje odehrávají podle pozměněného formátu. Základní rozpis má nadále celkem 20 rozjížděk a každý z jezdců jich absolvuje pět.

Nově však dva nejlepší z nich získávají právo finálové účasti, o zbývající dvě místa se utkávají závodníci na třetím až desátém místě ve dvou jízdách tzv. "poslední šance", z nichž jdou dál jejich vítězové.

Klíma, který je o rok mladší než Kvěch, obdržel divokou kartu poté, co přišel o možnost startu na domácím oválu Adam "Bubba" Bednář. Teprve sedmnáctiletý talent vyřadilo ze hry zranění ramena.

Jména náhradníků pro květnovou Grand Prix v české metropoli zůstala beze změn. Připraveni zaskočit v případě nutnosti budou Jan Macek a Jaroslav Vaníček.

K jedné změně došlo i mezi stabilními účastníky seriálu. Rovněž kvůli zdravotním potížím se musel ze startovní listiny závodu v české metropoli odhlásit Jason Doyle.

Zkušený Australan v Praze vyhrál v letech 2016 a 2017, ve druhém případě i díky tomu získal nakonec titul mistra světa. V sobotu ho nahradí Dán Leon Madsen.

Na Markétě, kde se GP jezdí nepřetržitě od roku 1997, dosud žádný z jezdců nevyhrál čtyřikrát. Třikrát to dokázali velikáni Jason Crump z Austrálie, Dán Nicki Pedersen a Brit Tai Woffinden.

Loni se k nim přiřadil i Vaculík a stal se tak zároveň třetím závodníkem, jemuž se vedle Crumpa s Woffindenem podařilo vyhrát třikrát po sobě. Nyní má ostřílený Slovák příležitost se v čele osamostatnit.

Podobně jako loni se pražský závod pojede před vyprodaným hledištěm a Češi se mohou těšit na velkou podporu publika.

"I z toho důvodu se nemůžu domácí Grand Prix dočkat, protože už na těch dvou odjetých závodech v Landshutu a ve Varšavě bylo hodně českých fanoušků," uvedl Kvěch.