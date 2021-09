Mladík Vostatek se probil na světovou scénu, za progres vděčí bývalé hvězdě Peškovi

I když Česko o svoji motocyklovou Grand Prix přišlo, mladých talentů v jedné stopě je stále dost. Mezi ně se zařadil také 17letý Ondřej Vostatek, jemuž dělá poradce bývalý úspěšný závodník Lukáš Pešek.

Když dostal talentovaný jezdec možnost ukázat se díky divoké kartě v závodě mistrovství světa v kategorii supersportů, dojel v Mostě v druhém závodě na výborném čtrnáctém místě. Tento výkon mu umožnil získat další tři divoké karty, aby mohl v bojí o světové body znovu bojovat na Yamaze rakouského týmu Compos racing team by Yart.

"Už před mosteckým závodem jsem tušil, že když zajedu dobře, mohla by přijít další šance. Byla to ale spíš předtucha, že bych se mohl s nejlepšími ještě svézt a zazávodit si," vypráví mladý pilot.

V následujících podnicích konaných v rámci závodních víkendů světového šampionátu superbiků může plnit své další sny. "Moc to pro mě znamená, je to další šance se ukázat. Moc se těším. Čekají mě závody na tratích, které hodně dobře znám a mám je dobře najeté," připomíná, že se teď pojede v Barceloně, Jerezu a Portimau.

"Můj cíl je bodovat, tedy umístit se do patnáctého místa. To by znamenalo, že se v tabulce jezdců posunu zase o kousek výš," neskrývá své ambice.

Na Vostatkově progresu má nemalý podíl také jeho kouč, vítěz dvou závodů světového šampionátu silničních motocyklů Lukáš Pešek.

"Chodil jsem k němu už v roce 2019, ale až teď na jaře jsme dali hlavy dohromady a vytvořili tréninkový plán. Trochu jsme to učesali, aby byla příprava efektivnější. Myslím, že spolupráce s Lukášem je moje výhoda," věří Vostatek.

Pešek si dobře uvědomuje, s jak talentovaným závodníkem může pracovat. "Největší přednost vidím v tom, že Ondra má v sedmnácti letech fantastickou rychlost, umí ovládat velkou motorku a má zkušenosti ze šampionátů, které absolvoval," chválí svého svěřence.

"Věřím, že se ve světové konkurenci dokáže prosadit, má velmi dobře našlápnuto. Budu se opakovat, ale do karet mu obrovsky hraje jeho věk," dodává bývalý účastník MS.