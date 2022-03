"Baby" König si žije závodnický sen. Na superbikové motorce se učí od šampionů

Teprve dvacetiletý motocyklový závodník Oliver König má před sebou velkou výzvu. Jako první jezdec historie přestoupil do MS superbiků přímo z kubatury o dvě třídy nižší. Svůj věk nebere jako nevýhodu. Naopak, na helmě a kombinéze má nápis Baby on board. "Chci nadhledem ukázat, že i když mám respekt, tak se nebojím," řekl jezdec v rozhovoru pro online deník Aktuálně.cz

Uvědomujete si, že si právě prožíváte svůj velký životní sen?

Uvědomuju si to pokaždé, hned když vstanu. Každý den věnuju maximum tomu, abych si ten sen udržel a abych ukázal, že na to mám. Chci se posouvat dál a dál.

V superbikovém závodním poli jste byl při svém loňském debutu a budete i letos v sezoně nejmladším jezdcem. Jak vás ostatní soupeři berou?

Ze začátku panovala nedůvěra. Poté, co se loni stalo několik tragických nehod mladých závodníků a promotérská společnost Dorna zvyšovala věkový limit, se občas někdo divil, co tam bude 19letý kluk dělat. Ale myslím, že jsem je brzy přesvědčil, že do superbiků patřím.

Letos jsem na helmu a kombinézu nechal vytvořil speciální nápis Baby on board s lahví pro mimina. Chtěl jsem na to reagovat vlastním stylem a s nadhledem ukázat, že i když mám respekt, tak se nebojím.

Nová motorka znamená nový styl

Loni jste absolvoval poslední závod superbikové sezony v Indonésii. Tam jste předvedl na nováčka tak dobré časy, že vám přišla nabídka na kompletní letošní sezonu. Vzpomínáte si na první myšlenky, když o vás tým Orelac projevil zájem?

Upřímně, vůbec se mi tomu nechtělo věřit. Ale na Vánoce se sen stal skutečností, smlouva byla hotová a podepsaná. Bylo to krásné.

Jako první jezdec historie jste z kategorie supersport300 přeskočil jednu třídu a hned jste zamířil do MS superbiků. Znamená nová motorka i výraznou změnu jezdeckého stylu?

Je to úplně něco jiného. Musel jsem totálně změnit závodní stopu. Na třístovkách jsem musel mít rychlé průjezdy zatáček. Tady naopak je pomalý nájezd do zatáčky, ale velmi rychlý výjezd. Prakticky se závodní styl učím celý odznova.

Od zkušenějších jezdců jsem dostal radu, ať vyjedu na trať, jedu za někým a dívám se. To je nejlepší možná škola, protože mi ze začátku přišlo, že motorka hodně klouže. Všichni mi říkali, ať na to jdu pomalu a nespěchám. Ať si dávám největší pozor na zvednutí motorky a následné přidání plynu.

Od koho jste toho odkoukal nejvíc?

Mým největším vzorem v superbikách je stylem i jízdou úřadující mistr světa Toprak Razgatlioglu. Ale není to tím, že je to světový šampion. Je to mladá krev a líbí se mi, jak jede i jak se celkově chová. Pořád se snaží vymýšlet nějaký ptákoviny a to je mi blízké. Od toho si zkusím vzít co nejvíc, i když to bude těžké. Je totiž sakra rychlý. (smích)

Takže šestinásobný mistr světa Jonathan Rea je už takový usedlý starý pán?

To určitě ne, je to pořád rychlík. Ale upřímně, nelíbí se mi styl, jakým jezdí, jak sedí na motorce. Ale ve finále je to úplně jedno. Na stopkách nám ukázal, že je rychlý.

Vrcholem sezony bude Most

Berete jako výhodu, že jste v týmu Orelac Racing sám a všichni se soustředí jen na vás? Nebo by bylo dobré mít zkušeného parťáka a od toho občas něco odkoukat?

Má to výhody i nevýhody. Plus je fakt, že na mě mají plno času. Mít ale týmového kolegu, který je rychlejší než já, by mi pomohlo ve vlastním výkonnostním růstu.

Čekají vás letos také okruhy, na kterých jste ještě nikdy nejel. Jak se na ně připravujete?

Myslím, že nové pro mě budou asi tři tratě. Učím se je z onboardů, hrou na PlayStationu a záběry z předchozích závodů.

Most musíte znát i poslepu. Bude znalost trati pro vás výhodou, i když se na ni vydáte na úplně jiné motorce?

Na Most se moc těším. Věřím, že tam uděláme nějaký hezký výsledek. Ještě tedy nevím, co pro nás letos ten "hezký výsledek" bude znamenat. To uvidíme během sezony. Rád bych tam viděl co nejvíc českých fanoušků. Právě oni nás ženou dopředu.