Königova premiéra v MS superbiků trvala jen necelá dvě kola. Mladík se chce vrátit

Oliver König si premiéru ve světovém šampionátu superbiků užil, chybělo mu ale víc času odjetého v samotných závodech. Věří, že svojí rychlostí zaujal a do seriálu se vrátí.

Asi v nejhorších možných podmínkách si Oliver König odbyl premiéru v mistrovství světa superbiků. Poslední závody sezony v Indonésii probíhaly během deštivého víkendu. Liják zhatil na okruhu Mandalika sobotní program a v neděli se jelo na osychající trati.

Mladému českému jezdci vyšel úvod první bodované jízdy, když se dokonce dostal na 14. místo. Jenže na začátku druhého kola přišel pád a do druhého závodu pak neodstartoval.

"Splnil jsem očekávání, které na mě bylo kladeno, ale své vlastní cíle jsem si nesplnil. Na trati jsem s litrovou motorkou nestrávil tolik času. Rychlost jsem však předvedl, ztráta na světovou špičku nebyla velká," prohlásil jezdec týmu Pedercini Racing.

Skok na superbikovou Kawasaki byl pro Königa velkým krokem vpřed. Na poslední podnik letošní sezony elitní kategorie přišel z nejslabší třídy, která se v rámci seriálu jezdí - Supersport 300.

Šampion Moto2 v dohledu

Podle časů z tréninku a kvalifikace si nevedl vůbec špatně. V rámci kvalifikačního superpole ztratil na letošního mistra světa Topraka Razgatliogla méně než tři sekundy.

A například za předposledním Tito Rabatem, bývalým šampionem Moto2 a jezdcem MotoGP, zaostal pouze šest desetin sekundy. Podobné časy a rychlost potvrdil také v nedělním zahřívacím tréninku. Přitom v něm odjel méně kol než ostatní.

Pak přišel ostrý start v náročných podmínkách. "Před startem jsem byl hodně nervózní. Nechtěl jsem jet na vodě, protože v těchto podmínkách s takovou motorkou nemám tolik zkušeností. Byly velké zmatky, furt nám start odsouvali," popisoval König nedělní komplikace.

Nakonec se start konal se zpožděním. "Jenže půlka tratě byla mokrá, půlka suchá. Neměl jsem ale na vybranou, chtěl jsem se s tím poprat."

Königovi se začátek v superbicích povedl, v žádném případě se jen nevezl na chvostu jezdeckého pole. "Start sice nebyl tak dobrý, v první zatáčce mi scházely čtyři metry na předposledního. Soupeře jsem postupně stáhl na brzdách, jezdce jsem bral vnitřkem tratě, protože ve výjezdech byli delší," popisoval úvodní kolo český jezdec

Nejrychlejší nehoda v kariéře

Dostal se tak až do bodované patnáctky. "Byl to krásný pocit mít před sebou Chaze Daviese, skoro ho také předjet. V první zatáčce druhého kola jsem získal čtrnácté místo, ale v té druhé jsem upadl, zavřelo se mi přední kolo. Byla to nejrychlejší nehoda v kariéře. Motorka létala vzduchem, nebyl to hezký pohled," přiznal 19letý motocyklista.

Do druhého závodu pak český jezdec nenastoupil, svoji chybu v boxech s týmem analyzoval. "Podle dat bylo všechno stejné jako v předešlých jízdách, dokonce jsem v tom místě brzdil o tři metry dříve. Možná byla ještě trochu studenější přední guma, jestli to mělo vliv, že jsem najel do mokrého fleku, to nevím. Prostě smůla," přemítal König.

Do superbikového světového šampionátu by se moc rád brzy vrátil. "Na těchto nejsilnějších motorkách je potřeba co nejvíce zabrzdit, pak se narovnat a přidávat hned plyn. Jakmile jsem si tento styl osahal, sedí mi víc než vykružování na třístovce. Já jsem tvrdý brzdař, nerad zatáčky vykružuji. Je to velká radost jezdit na takové motorce," radoval se König.

Spokojenost s rychlostí českého nováčka vládla i u týmu Pedercini Racing. "Když jsem se díval na jiné jezdce, co v tomto týmu debutovali, tak jsem předvedl nejmenší odstup na nejrychlejší. Bylo by skvělé zůstat v této kategorii. Snad jsem ukázal, že bych na to měl."