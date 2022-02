Největší motocyklový talent Gurecký tragicky zemřel při tréninku. Bylo mu jen 16 let

Smutná zpráva zasáhla český motorismus. V pondělí 7. února zemřel při tréninku na Slovensku šestnáctiletý Jakub Gurecký, který měl letos nastoupit do seriálu Red Bull Rookies Cup. Informaci přinesl server MotorMix.cz.

Podle informací webu Jakub Gurecký trénoval v uzavřené hale na Slovensku. Osudným se mu stal náraz do pevné překážky. Šestnáctiletý závodník zemřel na místě.

Gurecký byl považován za největší motocyklový talent české okruhové scény. Byl mistrem republiky v závodech na minibiku, dva triumfy nasbíral v německém šampionátu ADAC a stal se vicemistrem Evropy v kategorii Honda NSF 100. Po loňském suverénním vítězství v prestižním seriálu Northern Talent Cup se zařadil mezi světovou elitu.

Letos měl nastoupit do prestižního seriálu Red Bull Rookies Cup. "Od počátku bylo mým cílem se tam dostat a jsem moc rád, že se mi to podařilo. Být součástí takto prestižního šampionátu je pro mě velká výzva a udělám maximum pro to, abych v něm byl úspěšný," prohlásil po konci loňské sezony.

Svůj sen naplnit nestihl. "Odpočívej v pokoji, kamaráde. Nechce se mi tomu věřit, nemám slov. Upřímnou soustrast rodině a blízkým. Snad jsi na lepším místě. Nezapomeneme," napsal na sociálních sítích Gureckého kolega Filip Řeháček.