Lovec talentů Jankovský se dočkal. Po 10 letech je jeho tým mezi motokrosovou elitou

před 1 hodinou

Po dlouhých letech bude mít český motokros svůj tým v elitním šampionátu MXGP. Postaral se o to manažer Jiří Jankovský, v jehož JD Gunnex KTM Racing Teamu pojede zkušený Španěl José Antonio Butron. V kategorii MX2 se na start postaví slovenský talent Richard Šikyňa a v evropských závodech nastoupí teprve sedmnáctiletý český jezdec Petr Polák.

Když Jankovský před deseti lety vyměnil závodnickou kariéru za post manažera, asi netušil, že výzva zvaná motokrosový tým povede až k místence mezi světovou elitu.

A co víc, česká stáj je oficiálním satelitním týmem KTM. Což dává jezdcům jistotu toho, že dostanou prvotřídní motorky a k nim špičkový servis úměrný tomu, v jak prestižní seriálu nastoupí.

"Touha dostat někoho z Česka zpátky tam, kde jsme byli," popsal Jankovský svoji motivaci pro deník Aktuálně.cz při slavnostním představení své stáje v pražském Sacre Coeur.

Právě generace úspěšných československých motokrosařů ze 70. let je pro manažera vzorem a její zástupci včetně mistrů světa v družstvech z roku 1975 nechyběli ani v úterý při odhalování motorek v oranžovo-bílé barvě.

"Musí tam být trpělivost i vášeň pro motokros. Hodněkrát jsem byl rozhodnutý, že končím, ale ta vášeň vás vždycky dostane a bude se chtít posouvat dál a dál. Vášeň byla vždycky silnější," popisuje Jankovský deset let působení svého týmu, jehož jezdci závodili v českém, německém či italském šampionátu, ale také i v jednom ze závodu prestižní zámořské série AMA superkros.

Jankovský si motokrosovým světem prošel od píky. Byl závodníkem, mechanikem a nyní tyto zkušenosti v roli manažera oceňuje.

"Myslím, si, že mám obrovskou výhodu v tom, že jsem byl mechanik i závodník. Můžu tak lépe vidět do duší lidí, se kterými dělám. Když chcete po mechanikovi nadstandard, musíte vědět, za co mu nadáváte, nebo za co ho chválíte. A úplně stejně musíte vědět u závodníka, když ho tlačíte a chcete po něm výkon, kdy ho musíte pochválit," míní.

Výchovu mladých jezdců považuje boss stáje JD Gunnex KTM Racing Team za svoje poslání. Ale najít v Česku takové mladíky, kteří by byli schopni uspět mezi světovou elitou, není snadné.

"Jak poznat motokrosový talent? Jde to hodně blbě," rozesmál se a pokračoval: "Musíte pořád zkoušet. Motokros je hodně psychicky náročný. Rukama mi prošlo už hodně kluků a myslím si, že tím prvním pravým byl až Richard (Šikyňa). Mýma rukama prošlo hodně kluků, kteří se ale v klíčový moment zranili. Neměli tolik odolnosti, aby ustáli tlak kolem sebe. I když odešli k freestyle motokrosu, podle mě byli nejlepší bratři Podmolové. Ti to mají v hlavě srovnané."

To, jak se jezdcům JD Gunnex KTM Racing Teamu letos povede, naznačí už úvodní závod sezony, který tento víkend hostí argentinský Neuquen. Tam se poměří se svými soupeři Butron a Šikyňa. Poláka jezdícího s podporou Autoklubu ČR čeká premiéra 24. března v britském Matterley Basin.