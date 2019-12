V motocyklové osmihodinovce v Sepangu pojedou tři Češi, velký návrat hlásí Ježek

Do světového šampionátu ve vytrvalostních závodech motocyklů se vedle Karla Haniky a Karla Peška po pauze vrací také Ondřej Ježek.

Sobotní osmihodinovkou v Sepangu pokračuje druhým dílem nová sezona MS ve vytrvalostních závodech motocyklů (FIM EWC). Podobně jako třeba Formule E se i tento seriál jede v rytmu podzim-zima, takže v Malajsii jede už ročník 2019-2020.

Historicky prvního "velkého" vytrvalostního závodu na trati, kde před třemi lety Jakub Kornfeil skončil druhý v závodě MS třídy Moto3, se zúčastní hned tři Češi. Karel Hanika má na svém místě už páté místo z úvodního dílu sezony, zářijové čtyřiadvacetihodinovky Bol d‘Or.

To Ondřej Ježek ve Francii chyběl, návrat do MS oslaví v sobotu. Český jezdec se dohodl s týmem ERC Endurance Ducati, kde jsou na superbiku italské výroby jeho parťáky Francouzi Randy de Puniet (vítěz pěti závodů MS ve třídě do 250 ccm) a Louis Rossi (účastník 115 závodů MS silničních motocyklů).

Třetím českým zástupce v Sepangu bude Karel Pešek. Mladší bratr bývalého úspěšného závodníka Lukáše Peška na rozdíl od svých dvou krajanů místo na superbiku pojede na motorce kategorie supersport za francouzský tým Energie Endurance 91. Na startovní listině je v této kategorii také česká motorka v barvách Extéria KSPCS Racing Team by Empora, na ní ale tuzemští závodníci chybějí.

Krásný zážitek i velká dřina

30letý Ježek nabral po dlouhých letech v několika kategoriích v rámci MS sueprbiků s vytrvalostními závody zkušenosti během svého předchozího působení v týmu Fany Gastro BMW Motorrad by Mercury Racing. Už na konci předchozí sezony začal jednat se svým novým zaměstnavatelem.

"Vytrvalostní závody mě hodně baví. Jsou hlavně o týmové spolupráci, o výsledku nikdy není předem rozhodnuto. Pořadí se může změnit během chvíle. Pro jezdce je to krásný zážitek, ale také velká dřina, pro diváky je závod napínavý až do samotného konce," popisuje Ježek.

Letošní sezona čítá pět podniků, vedle Bol d‘Or se na 24 hodin jede ještě v Le Mans, zbývající tři závody jsou vypsány na osm hodin.

Tříčlenné týmy se střídají na jedné motorce. Atraktivní je start ve stylu Le Mans, kdy jezdci běží k motorce, nasednou na ni a vyrážejí do závodu. Při každé zastávce v boxech mohou mechanici doplnit palivo a vyměnit pneumatiky. Konečné výsledky může ovlivnit technická připravenost motocyklů, taktika týmu i fyzická kondice jezdců.