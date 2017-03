Motor od dánského ladiče a tvrdý trénink. Plochodrážník Kůs hlásí návrat mezi elitu

před 29 minutami

Jezdec pražské Markéty Matěj Kůs zcela změnil zimní přípravu a letos by chtěl na českých plochodrážních oválech udávat tón. Pomoci mu k tomu má motor od renomovaného dánského ladiče, titanové součástky i tvrdý trénink fyzičky.

Praha - I když s jedinou výjimkou nechyběl Matěj Kůs od roku 2008 na stupních vítězů domácího plochodrážního šampionátu, letos chystá 27letý jezdec velký útok (nejen) na domácí titul.

Závodník pražské Markéty vyslyšel "volání osudu" a na rozdíl od předchozích let zůstal na celou zimní přípravu doma. "To, že mi stále ještě nevyšlo angažmá v anglické lize, jsem vzal jako znamení, že mám být doma a věnovat se naplno své fyzičce a motorce," uvedl v úterý na své vůbec první individuální tiskové konferenci.

Kila dolů na těle i na motorce

Celé čtyři měsíce tak ve spolupráci s manažerem pražského klubu Tomášem Topinkou pracoval na své kondici. "Trénoval jsem čtyřikrát až pětkrát týdně a shodil asi čtyři kola. Dneska je to na ploché dráze jako v dostizích. Sice nejsem nijak velký, ale mezi plošináři spíš vyčuhuju, takže musím mít o něco nižší váhu, než by odpovídalo výšce," vysvětlil závodník.

Velkou změnou prošel také jeho motocykl. Kůs se vrátil ke spolupráci s osvědčeným ladičem motorů, dvojnásobným mistrem světa Brianem Kargerem z Dánska. Přestavěný a odlehčený je rám motocyklu a další části, některé díly jsou z titanu.

"S Brianem Kargrem jsem spolupracoval už dřív, ale logisticky bylo Dánsko hodně daleko. Loni jsem se k němu vrátil, protože jeho motory jsou to nejlepší, s čím jsem závodil. Základní repase dělá můj tým doma, Karger tak každou třetí. Motorka je nejlepší, na jaké jsem během své kariéry jezdil. Ale nemám na ní nic, co by neměl Venca Milík. Spíš tam mám věc, které jsem předtím neměl," řekl s úsměvem Kůs v narážce na svého největšího domácího rivala, pardubického Václava Milíka.

"Je skvělé, že tu máme takového závodníka světových kvalit, potřebovali bychom jich tak dvacet, ale mým cílem je letos s ním bojovat a porazit ho. Chci být domácím šampionem a vyjet si divokou kartu na pražskou Grand Prix. Vím, že to nejsou malé cíle, ale myslím, že mám zkušenosti, které bych chtěl teď prodat," uvedl plzeňský rodák.

Přes Prahu do světa Grand Prix

Plochodrážník, který chce letos pravidelně startovat také v druhé nejvyšší polské soutěži za Hnězdno, si neklade jen krátkodobé cíle, myslí i do budoucnosti. "Určitě se chci dostat do Grand Prix a uspět i v mistrovství Evropy. Ale ta Grand Prix je jen pro pár vyvolených, takže to je cíl tak pro rok 2020 anebo i později. Ale soustředím se na tyto závody a rád bych se dostal do challenge," pokračoval Kůs ve svých vizích.

Tou nejbližší je nyní dojednání angažmá v Anglii. Protože se mu loni v dresu Newcastlu extrémně dařilo, získal během sezony takový bodový průměr, s nímž byl pro klub podle nových pravidel už neudržitelný. "Technická dráha v Newcastlu mi hodně dala a určitě chci v Anglii pokračovat. Za ty roky jsem si tam zvykl, mám na Ostrovech nějaké jméno a anglická je liga je soutěž, kterou chci dál jezdit," svěřil se novinářům Matěj Kůs.

Teď už záleží jen na výkonech na oválech, zda jezdec s přezdívkou Kuskus dokáže překonat svoji rekordní sezonu 2010, kdy byl domácím šampionem, vyhrál Tomíčkův memoriál, stal se mistrem Evropy dvojic a na Slovensku získal Zlatou přilbu SNP

autor: Radek Vičík | před 29 minutami