"V MotoGP jsem neskočil!" Vítěz z Brna doplatil na Španěly a protežovaného Japonce

Cal Crutchlow příští rok ztratí místo v "béčku" Hondy, týmu LCR. Britský motocyklový jezdec doplatil na sázku Honda Racing Corporation na španělské jezdce a Japonce, který jezdil vždycky daleko za ním.

I když ještě neodstartovala letošní sezona MotoGP, Honda začátkem tohoto týdne definitivně ukončila spekulace o složení obou svých týmů pro příští sezonu. Za stáj Repsol Honda pojedou Španělé Marc Marquez a Pol Espargaro. Do týmu LCR po letošní "stáži" v elitním týmu zamíří mladší z bratrské dvojice Marquezů, Alex.

To znamená, že na jednoho z dua Cal Crutchlow - Takaaki Nakagami místo určitě nezbude. Protože japonský jezdec je dlouholetým chráněncem Hondy, černého Petra drží v ruce zkušenější Ostrovan.

34letému Britovi zřejmě nepomůže ani to, že v královské třídě vyhrál tři závody, zatímco jeho současný stájový kolega u LCR Nakagami byl nejlépe pátý. "Můj příběh v MotoGP ještě nekončí," zaklíná se milovník brněnské trati.

Právě na Masarykově okruhu se Crutchlow v sezoně 2012 poprvé postavil na stupně vítězů MotoGP a o čtyři roky později senzačně vyhrál v deštivé Grand Prix. K tomuto úspěchu přidal ještě v témže roce vítězství v Austrálii a předloni v Argentině. Světový šampion supersportů byl v konečném účtování MotoGP nejlépe pátý v roce 2013.

Proti tomu Nakagami vyhrál jen dva podniky Moto2, kde byl celkově nejlépe šestý v sezoně 2016. V MotoGP zatím ani jednou nenakoukl do první desítky konečné výsledkové listiny.

Možná i proto se rodák z Coventry stále drží myšlenky, že by v barvách LCR zůstal. "Lucio Cecchinello (boss týmu) si mě chce nechat," prohlašuje.

Jenže oficiální komuniké Hondy ohlašující přestup Alexe Marqueze do italské stáje hovoří jasnou řečí: "Společnost HRC by ráda poděkovala Calu Crutchlowovi za jeho usilovnou a neúnavnou práci od vstupu do týmu v roce 2015 a přeje mu vše nejlepší v jeho budoucím snažení." Jinými slovy: "Sbohem a šáteček, hledej si místo jinde."

Brit takové řeči rozumí a pro jistotu už začal hledat na rok 2021 nové angažmá. I když je startovní rošt už hodně plný, rýsuje se mu přece jen místo v továrním týmu.

"Angažmá u Aprilie by pro mě byla velká věc a byla by to vzrušující zkušenost," prohlásil Crutchlow, který mezitím odmítl nabídku Hondy na návrat do MS superbiků.

Aprilia má stále podepsaného Andreu Iannoneho. Jenže Italovi hrozí 18měsíční zákaz startu za pozitivní dopingový nález, proto by mohl být parťákem Aleixe Espargara právě držitel prestižní Torrens Trophy věnované britským autoklubem za "vynikající příspěvek k motocyklovému závodění ve Velké Británii".