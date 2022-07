MotoGP 2023: Končí Suzuki i korunní princ Dovizioso. Další jezdci hledají angažmá

Tovární tým Suzuki

Největší bombou je tento týden potvrzený odchod týmu Suzuki z MotoGP. Japonská značka to oznámila pouhé dva roky poté, co Joan Mir získal titul mistra světa a Alex Rins byl třetí. Jenže pak náhle odešel šéf stáje Davide Brivio do F1 a se Suzuki to začalo jít od desíti k pěti. Nyní je v hodnocení značek předposlední. A to hlavně díky tomu, že Hondě chybí Marc Marquez. Mir i Rins si tak musí hledat nová místa.