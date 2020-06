MotoGP myslí na příští rok. Rossi míří k přestupu, Honda už senzační změnu ohlásila

Letošní sezona MotoGP ještě nezačala, přesto má většina jezdců už nyní jasno, na jaké motorce pojedou příští rok. Řídítka a barvu kombinézy vymění i velké hvězdy.

Koronavirová pauza sice zabránila jezdcům elitní kategorie světového šampionátu silničních motocyklů začít letošní sezonu, v zákulisí bylo ale i tak velmi rušno. Místo řevu motorů a bojů o vteřiny úřadovali právníci a podepisovaly se (staro)nové kontrakty.

"Autogramiádu" odstartoval už v únoru úřadující mistr světa Marc Marquez. Osminásobný mistr světa (v MotoGP vyhrál šestkrát) prodloužil kontrakt s Hondou až do roku 2024.

Překvapení jménem Espargaro

Zdálo se, že bude jen otázkou času, kdy se to samé poštěstí jeho mladšímu bratrovi Alexovi. Jenže šampion Moto2 coby nováček v továrním týmu Hondy ještě neodjel ani jeden závodní kilometr, a už se dozvěděl, že má nástupce.

O zatím největší "přestupovou pecku" se totiž postaral španělský krajan Pol Espargaro. Začátkem června podepsal se společností Honda Racing Corporation smlouvu na roky 2021 a 2022.

Mistr světa Moto2 z roku 2013 sice v MotoGP ještě nevyhrál ani jeden závod, jenže svými loňskými výkony s tovární motorkou KTM na sebe upoutal pozornost.

Jedenácté místo celkově nevypadá jako bůhvíjaký výkon. Jenže 29letý jezdec stabilně dojížděl v top 10 a nedokončil jen jeden jediný závod. To se ve světě, kde jsou pády na běžném pořádku, skutečně cení.

Espargarův úprk byl další ranou pro rakouskou značku. KTM totiž pošilhávala po jezdci Moto2 Jorgem Martinovi. Jenže talentovaný Španěl mezitím kývl na nabídku týmu Pramac. Aspoň trochu radosti může mít šéf Pit Beirer z toho, že se s týmem na příští rok téměř jistě dohodl Danilo Petrucci, jehož už nechtějí u Ducati.

"Doktor" míří k Malajcům

Nejsledovanější přestup se ale ještě stále rodí. Valentino Rossi přijde po letošní sezoně po osmi letech o místo v tovární stáji Yamahy. Jako "bolestné" dostal možnost zůstat na stroji se stoprocentní podporou, leč v barvách Petronas Yamaha SRT.

Ambiciózní malajsijský tým stejně přijde o Fabia Quartarara (jenž doplní Mavericka Viňalese) ve prospěch "továrny", takže náhrada v podobě devítinásobného mistra světa by byla adekvátní.

"Jednání jsou více než pozitivní. Blížíme se do finální fáze," uvedl šéf týmu Yamaha SRT Razlan Razali s tím, že by vše mělo být dořešeno do konce června. "Doktorovým" parťákem by měl být další Ital, o 15 let mladší Franco Morbidelli.

Zatím z půlky má jasno tovární stáj Ducati, do týmu přijde Jack Miller od Pramacu. Jednička týmu Andrea Dovizioso stále vyjednává o platu. Jenže počet kvalitních dostupných míst blížící se limitně nule ho asi brzy přinutí přestat trucovat.

Další tovární tým italské značky, Aprilia, se může dál spolehnout na staršího z bratrské dvojice Espargarů, Aleixe.

Hemžení u konkurence se mohou od srdce zasmát u Suzuki. Japonský výrobce má až do roku 2022 pojištěnou talentovanou španělskou dvojici Alex Rins, Joan Mir.

Dosud známé složení týmů MotoGP pro rok 2021

Aprilia: Aleix Espargaro, Bradley Smith?

Ducati: Jack Miller, Andrea Dovizioso?

Honda: Marc Marquez, Pol Espargaro

KTM: Danilo Petrucci?, Brad Binder?

Suzuki: Alex Rins, Joan Mir

Yamaha: Maverick Viňales, Fabio Quartararo

Avintia Racing (Ducati): Tito Rabat, Johann Zarco?

Pramac Racing (Ducati): Jorge Martin, Francesco Bagnaia?

LCR Honda: Alex Marquez?, Takaaki Nakagami?, Cal Crutchlow?

Tech3 (KTM): Miguel Oliveira?, Iker Lecuona?

Petronas SRT (Yamaha): Valentino Rossi?, Franco Morbidelli?