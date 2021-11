Salač kvalifikaci v Algarve dlouho vedl, nakonec se propadl do třetí řady

Během noční kontroly v ostravské MHD musel být kvůli porušení přepravních podmínek vyloučen zhruba každý šestý cestující. Ve 29 spojích bylo při kontrole prověřeno 721 cestujících, z toho 121 nedodrželo platné předpisy. Nejčastěji lidé neměli jízdenku. Informovala o tom mluvčí Dopravního podniku Ostrava (DPO) Tereza Šnoblová.

V noci z pátku na sobotu cestující kontrolovali asistenti přepravy ve spolupráci s městskými policisty. Kontrolní akce se zúčastnilo 12 asistentů rozdělených do tří skupin a 15 strážníků.Zaměřili se na kontrolu tramvajových linek v centu města v okolí Stodolní ulice, a to od pátečních 22:00 do dnešních 02:00.

"Nejčastějším důvodem pro vyloučení z přepravy byla jízda bez platné jízdenky. V jednom případě šlo o vyloučení cestujícího pod vlivem alkoholu. Dále byl tentokrát vyloučen pouze jeden cestující, který cestoval MHD bez zakrytí dýchacích cest, a to po upozornění a také odmítnutí darovaného respirátoru asistenty přepravy. Asistenti přepravy rozdali osm respirátorů," uvedla Šnoblová.