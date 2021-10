V Mostě pojedou Salač, Hanika i veterán v autě. Sezona končí dalším dvojzávodem

Letošní nabitá sezona mosteckého autodromu o víkendu vyvrcholí dalším dvojzávodem. Tentokrát se na severu Čech sejdou motorkáři a piloti cestovních automobilů.

Koncem prázdnin v Mostě bojovali během jednoho víkendu o body piloti ME tahačů na okruzích a evropské série NASCAR.

Tentokrát bude každý den věnován jiné disciplíně. V sobotu je na programu šestihodinovka, jíž vyvrcholí letošní sezona světového šampionátu ve vytrvalostních závodech motocyklů. V neděli pak dvě bodované jízdy seriálu cestovních vozů WTCR, tedy nejvyšší série této vyrovnané kategorie.

Motorkáři mají našlapaný program, takže kvalifikaci absolvovali už ve čtvrtek. Tuzemští fanoušci se z jeho výsledků mohou těšit, protože pole position si vyjelo trio YART Yamaha Official EWC Teamu ve složení Čech Karel Hanika, Marvin Fritz z Německa a italský jezdec Niccolo Canepa.

"Je skvělé jet doma v Mostě. Jsem s dnešní kvalifikací spokojený, protože jsme znovu ukázali, že jsme nejrychlejší tým. Tvrdě jsme pracovali na postupném vylepšení naší Yamahy a krůček po krůčku jsme se tam dostali," uvedl Hanika.

Bývalý jezdec třídy Moto3 se v závodě utká s dalšími českými závodníky, Současný jezdec Moto3 Filip Salač, účastník MS Supersport 300 Oliver König a závodník na přírodních okruzích Dominik Jůda se vystřídají na stroji stáje TME Racing.

Moc ale nechybělo a Salač doma chyběl. V neděli měl totiž při GP Ameriky nepříjemný pád a byl převezen do nemocnice. Ovšem podezření na zranění testy na klinice v Austinu vyloučily a už v úterý ráno přistál na letišti v Praze.

"Po tom těžkém pádu jsem byl chvilku v bezvědomí a nemohl pár minut dýchat. Museli mě převézt do nemocnice. Bolí mě celé tělo, ale to je úplně normální. Důležité je, že nemám nic zlomeného a už se těším na závod v Mostě. Doufám, že se mi podaří to odjet a nebude mě to bolet zase tolik," věří Salač.

V Mostě pojede také Ondřej Ježek, který letos jako záložní pilot týmu ERC Endurance Ducati. Protože se ale slovenské stáji Maco Racing před předchozím podnikem Bol d'Or zranil během testů Gregory Leblanc, český jezdec jej zastoupil.

Úspěšný závod vyústil v pokračování spolupráce i v Mostě. "Když jsem se dozvěděl, že se pojede Most, chtěl jsem být u toho. Jsem rád, že to vyšlo. Motorku si budeme předávat s Anthonym Westem. Šestihodinovku bychom měli ve dvou zvládnout. Těším se na české fanoušky i na spolupráci s Maco Racing,“ říká Ježek o závodě, který startuje v sobotu v 11 hodin.

Neděle bude patřit české premiéře seriálu WTCR. Jde o světovou sérii vozů specifikace TCR, které před lety nahradily finančně velmi náročné MS cestovních automobilů.

Po roční pauze se do kolotoče WTCR vrátí na divokou kartu český veterán Petr Fulín. Jak už je jeho zvykem, nastoupil pod hlavičkou vlastní stáje a usedne do vozu Cupra.

"Když jsem se dozvěděl o změně kalendáře WTCR a skutečnosti, že náhradním okruhem bude Most, okamžitě jsem začal podnikat kroky ke startu na divokou kartu. Naše ambice jsou prosté. V neděli večer chci odjíždět z Mostu s pocitem, že jsme pro výsledek udělali maximum," sdělil 44letý pilot, který právě v Mostě seděl úplně poprvé za volantem závodního vozu.

Nedělní program doplní pohár Seyffarth Audi Sport R8 LMS a oslava výročí 20 let od startu Tomáše Engeho ve formuli 1. V Mostě jej fanoušci znovu uvidí za volantem monopostu Prost AP04, s nímž v roce 2001 absolvoval tři Velké ceny.

Dalším mosteckým lákadlem bude jízda historických sportovních a závodních vozů. V rámci akce Sutnar/Krattner Memorial bude k vidění například jedinečný Talbot Lago T26, se kterým v roce 1951 závodil Juan Manuel Fangio v Le Mans.