Šlechtová rušila Rossiho před startem, ten ji odstrčil. Šlo o nedorozumění, brání se ministryně

Tak ta situace na MotoGP byla trochu nestastna. Chtela jsem jen Rossimu, podobne jako ostatnim, poprat pred startem hodne stesti. V tom hluku se nikdo neslysel, nebylo rozumet, a tak to asi vypadalo, ze jsem neodbytna fanynka. To uplne ne, ale to nedorozumeni chapu. Rozumim, ze soustredeni pred startem je velmi dulezite a ze je Valentino opravdu velká hvezda. Zaroven dekuji napr. nasemu Karlovi Abrahamovi nebo vitezi - velmi milemu p. Marquezovi - za super prijeti!! 🙂