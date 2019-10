Pařba v Bangkoku? Ještě teď nemůžu mluvit, popsal Marquez oslavu sezony, v níž vládl

Po zajištění osmého titulu mistra světa při GP Thajska se motocyklový závodník Marc Marquez ohlíží za úspěšnou sezonou, již už čtyři závody před koncem opanoval.

"Každý rok, kdy získáte titul, je snový," uvedl 26letý jezdec MotoGP v rozhovoru, který médiím poskytl Repsol Honda Team z madridské centrály svého titulárního sponzora.

Jak se cítíte s osmým titulem mistra světa silničních motocyklů?

Návrat s titulem zpátky do Španělska byl skvělý. Tady se cítím jako ve svém sportovním domově. S firmou Repsol spolupracuju dlouhé roky a moc si jí vážím. Letos to byl téměř dokonalý rok, ale vždycky můžete být lepší. Každý rok, kdy získáte titul, je snový. Ovšem jsem hodně hrdý na způsob, jakým jsme ho získali. Mluvím v množném čísle, protože jsem tu já a se mnou celý tým. Ten mi pomáhá každý den.

Jak jste oslavil letošní triumf?

Párty byla povedená, pořád ještě nemůžu mluvit. (smích) Titul si zaslouží oslavu, jedná se o mistrovství světa a nikdy nevíte, kdy tento sen skončí. Tak ho musíte oslavit naplno. Strávili jsme noc v Bangkoku a dobře jsme se bavili s celým týmem. Nebudu uvádět podrobnosti, ale byl tam tanec, emoce, párty - prostě od všeho něco.

Jak se vyvíjela sezona po prosincové operaci ramene?

Je jasné, že v životě sportovce jsou těžké chvíle a dobré časy. Složité situace vás posilují. Tato zima byla jednou z nejtěžších v mé kariéře, protože jsem nemohl dělat to, co se mi na světě nejvíc líbí - jezdit na motocyklu. Nemohl jsem trénovat, protože jsem musel na operaci, ale překonal jsem to pomocí všech lidí, kteří mě tlačili. Dorazil jsem na první závod možná ne stoprocentně připravený, ale v maximální možné kondici. Vždy si myslíte, že za veškerou práci musí následovat odměna. Jakmile uvidíte, že přicházejí výsledky, dává vám to ještě víc síly.

Lukáš Pešek o Marquezovi "Momentálně je Marc Marquez podobný fenomén, jako byl Valentino Rossi. Pokud se nestane něco neočekávaného, bude vyhrávat. I když dostane horší motorku, dokáže na ní vyhrát. Věřím tomu, že mu Honda připraví příští rok lepší motorku, takže to bude jednostranné." Lukáš Pešek, bývalý závodník MotoGP

Říkáte, že to byl skoro dokonalý rok. Proč jen téměř?

Protože když máte příliš velkou sebedůvěru, můžou přijít chyby. Stalo se to v závodě, který jsme nejméně očekávali, což byl Austin. Tam jsem spadl, když jsem vedl se čtyřsekundovým náskokem. Bylo to zdánlivě jasné vítězství, ale protože jsem byl uvolněný, šel jsem k zemi. Proto musíte být vždy plně soustředěni, nemůžete se nechat rozhodit a musíte se poučit z chyb. Byl to velmi dobrý rok, ale to neznamená, že můžeme přestat pracovat.

Rekord je ještě daleko

Giacomo Agostinii věří, že dokážete pokořit jeho rekord 15 titulů mistra světa. Zvládnete to?

Vycházím s ním velmi dobře a tato prohlášení jsem slyšel. Nemám rád slovo nemožné, nikdy ho neřeknu, ale je to téměř nemožné. Znamená to vyhrát dvojnásobek toho, co jsem doposud dosáhl. Nikdy jsem nebyl posedlý číslem nebo jménem - prostě si užívám svou vášeň pro závodění. Mám velké štěstí, že je to moje práce, kde se snažím dělat to nejlepší.

Vždycky říkáte, že jste se dostal tam, kde jste, díky svým soupeřům. Jak moc budete potřebovat Fabia Quartarara a silného Jorgeho Lorenza příští sezonu?

Čím jsou blíž, tím je to lepší! Jsme v éře MotoGP, ve které je technika vyrovnaná. I když to konečné výsledky šampionátu neodrážejí, je to jeden z nejlepších roků, jaké jsem zažil. Říkám to proto, že existují čtyři továrny schopné vyhrát závody a bojovat o titul mistra světa. To znamená, že tu máte nejméně osm motorek s šancí na vítězství v závodech. A to dřív nebývalo. Musíte vědět, jak se s tím vyrovnat: učit se od veteránů jako Valentino (Rossi), Jorge nebo Dovi (Andrea Dovizioso) a také od mladých jezdců, jako je Fabio nebo Maverick (Viñales).

Jaké si z letošní sezony přinášíte ponaučení?

Byl to velmi dobrý rok a bude těžké být ještě lepší. Ale jedním z mých idolů je Rafa Nadal. A když ho vidíte v zápase a přemýšlíte, co dokáže lépe, vždy udělá další krok vpřed. Nebo když Messi vstřelí gól, znovu si myslíte, že to nemůže udělat lépe. Jenže pak jde a dá další, který je ještě krásnější. Snažím se být jako oni, vždycky se zlepšují.

Splníte si sen, pokud bude ve stejné sezoně mistrem světa i váš bratr Alex?

Můj bratr tvrdě pracuje a daří se mu velmi dobrá sezona. Vyhrává se srdcem, ale zbývají čtyři závody, ve kterých musí zvládat tlak a ukázat to nejlepší ze sebe. Pokud jde o mě, nebudu na něj tlačit. Jen mu pomůžu si to užít, zůstat co nejvíce koncentrovaný a jet si za svým. Pokud se pokusíte, a pak se to nepovede, aspoň budete mít čisté svědomí.

První mečbol se má využít

V pátek jste v Thajsku spadl, myslel jste pak na to, že v závodě zvolníte? Proč jste chtěl získat titul už na okruhu v Buriramu?

Chtěl jsem získat titul v Thajsku, protože to byl první mečbol. Když máte v šampionátu nějakou velkou výhodu, hledáte novou motivaci. Rád žiju v současnosti a jezdím závod od závodu. Už ve čtvrtek před zahájením Grand Prix jsem řekl, že chci být šampionem tento víkend. Nebo to alespoň zkusit. Bojoval jsem tam do poslední zatáčky, protože je lepší vybojovat titul vítězstvím na trati.

Co bylo zlomovým momentem sezony?

V letošním roce byly dva důležité okamžiky. První byl v Jerezu. Po chybě v Austinu jsem tam vyhrál stejným způsobem, jakým jsem chtěl triumfoval v Americe. Máte 25 bodů, ale hlavně svým soupeřům dokážete, že si dál věříte. Druhý přišel v Barceloně. Vyhráli jsme závod a několik soupeřů nedokázalo bodovat. Byla to škoda, protože to nebyla jejich vlastní chyba, ale takové prostě jsou zlomové body letošního šampionátu.

Vyrábí Honda motocykl pro Marca Marqueze, nebo je Marc Marquez jezdcem, který nejlépe rozumí Hondě?

Honda připraví motorku a závodník musí mít schopnost se přizpůsobit. Pozitivní pro náš tým je, že tři jezdci, kteří mají stejný motocykl - Jorge (Lorenzo), Cal (Crutchlow) a já - mají stejné připomínky a zpětnou vazbu k vývoji. Za námi je celá technická skupina. Podle výsledků její práce musíte vědět, jak se přizpůsobit a co nejlépe využít každou situaci.

Jakou motivaci máte do zbytku sezony, která pokračuje už tuto neděli v japonské Suzuce?

Prvním cílem je dojet v Japonsku do cíle. Zatím jsem každý rok po zisku titulu tem další závod nedokončil. V Aragonii jsem prohlásil, že mým záměrem je dojet na stupních vítězů ve všech zbývajících závodech. To zůstává stejné, ale nesmím zapomenout na Pohár konstruktérů, který vedeme, a také na šampionát týmů, jemuž teď vévodí Ducati. Ale stáj Repsol Honda je jen o 19 bodů pozadu, budeme na ni stále tlačit.