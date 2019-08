Kdo za to může? Kolize v první zatáčce zhatila české naděje motocyklistů v Brně

před 14 minutami

Závodníci třídy Moto3 Jakub Kornfeil a Filip Salač. | Foto: Jakub Kornfeil via Flickr

Naděje obou českých závodníků na vytoužené čelní pozice vyhasly v nedělním závodě v Brně krátce po startu. Filip Salač spadl a Jakub Kornfeil ho musel objíždět přes únikovou zónu.

Zatímco 17letý nováček v MS nakonec závod nedokončil, Kornfeil se z chvostu startovního pole dokázal probojovat na konečnou devátou pozici. I když použili velmi podobná slova, oba jezdci se v hodnocení incidentu značně rozcházejí.

Starší z dvojice pilotů týmu Redox PrüstelGP za svůj propad do třetí desítky aktuální pořadí králce po dojetí závodu ukázal prst na Salače.

"Není nic horšího, když se takhle trefí dva jezdci stejného týmu. Filip asi chtěl vyhrát závod na prvních tři sta metrech a to nejde. Při té smůle jsem měl štěstí, že se motorka točila ven z trati a já mohl pokračovat," cituje Kornfeila agentura ČTK. Ten ale v následné vlastní tiskové zprávě už jméno Salače neuvádí.

26letý motorkář podle ČTK ještě připomněl, že celý start byl chaotický. "Bylo tam toho hrozně moc. Napřed někomu nejela motorka, další jezdec zareagoval pozdě, a kdybych mrkl okem jinam, byl bych v něm a mimo hru. Však mi také stoupla tepovka a bušilo srdce jako málokdy," dodal.

Na vině toho všeho chaosu byl Brit John McPhee, jenž při startu omylem zmáčkl omezovač rychlosti určeny pro boxy a oba rozjetí čeští závodníci se jen tak tak vyhnuli kolizi s ním. Té neunikl Japonec Juki Kunii, který si při nárazu do stroje zlomil roku.

I když se McPheemu vyhnul, Salačova krize přišla hned o pár set metrů dál.. "V první zatáčce jsem jel vnějškem a na výjezdu jsem při přidávání plynu dostal ránu zprava od Darryna Bindera. Vůbec jsem ho neviděl, jen jsem dostal ránu, protože jel o hodně rychleji. Pokud bych ho viděl a snažil se ho zavřít, tak by to byla moje chyba, ale já ho neviděl a nedalo se s tím nic dělat," uvedl ve své tiskové zprávě.

V přímém přenosu stanice Nova Sport přímo z Brna mladík ke kontroverznímu momentu uvedl: "Jsou tady jezdci, kteří chtějí vyhrát závod v první zatáčce, takhle by se to dělat nemělo. Binder je zrovna takový, že takových kolizí udělal víc. Měl by se nad sebou zamyslet. Kubu jsem po závodě ještě neviděl a vůbec nevím, že se mi vyhýbal."

Ten sice také ještě nasedl na svoji KTM, ale odjel pouhá dvě kola a zamířil do boxů. "Nefungovala mi zadní brzda, takže jsem musel odstoupit. V těchto rychlostech se nedá jet jen s přední brzdou. Moc mě to mrzí, protože jsem chtěl před domácím publikem a fanoušky zajet dobře," vysvětlil.

Pokud si oba jezdci stáje Redox PrüstelGP všechno nevyříkali ještě v Brně, mají k tomu příležitost nejpozději na Red Bull Ringu. Rakouský okruh totiž už tento víkend hostí další díl světového šampionátu.