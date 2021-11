Königa čeká velké finále sezony, v Indonésii bude debutovat v MS superbiků

Ruská společnost Transněfť dokončila opravu části ropovodu Družba, která prochází přes území Běloruska. Ve večerních hodinách se tak vrátí tok suroviny k normálu. Ve čtvrtek to s odkazem na sdělení firmy uvedla agentura RIA Novosti. Transněfť má v Rusku monopol na provozování sítě ropovodů. Běloruská společnost Gomeltransněfť Družba, která je provozovatelem ropovodu na běloruském území, musela kvůli neplánované údržbě omezit dodávky ropy do Polska.

Ropovod začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a Německa, jižní přes Ukrajinu pak do Maďarska, na Slovensko a do Česka. Kapacita ropovodu je až jeden milion barelů ropy denně.

Vztahy mezi Evropskou unií a Běloruskem jsou v poslední době napjaté. EU viní režim prezidenta Alexandra Lukašenka, že láká migranty do své země a pak je posílá k hranicím s EU. Minsk se tak podle Bruselu mstí za sankce, které unie uvalila na jeho režim kvůli porušování lidských práv. Běloruští představitelé podobná obvinění odmítají. Na hranici mezi Běloruskem a Polskem a také na bělorusko-litevské hraniční linii táboří v mrazivých podmínkách tisíce migrantů, především z Blízkého východu.