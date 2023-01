König naštval manažera, nechodil do školy. V MS zůstane, jen když se polepší

Jméno českého motocyklového závodníka Olivera Königa sice obsahuje předběžná startovní listina MS superbiků, ale jeho manažer podmiňuje účast návratem do školy.

O tom, zda si 20letý závodník udrží místo mezi superbikovou elitou, nyní rozhoduje jeho manažer Miloš Čihák. Právě on vyjednává podmínky se španělským týmem Orelac Racing, v jehož barvách König loni závodil.

"V současné době už vše finalizujeme, ale já se zatím zdráhám tento krok učinit. Oliver mi totiž zapomněl říci, že v minulém roce nechodil na vysokou školu. Dal jsem mu ultimátum - buď to napraví, nebo v tomto roce prostě nepojede," vysvětlil Miloš Čihák, šéf týmu Movisio Racing.

König si loni v mistrovství světa odbyl premiérovou kompletní sezonu. Jako nováček vybojoval tři body a dokončil všechny hlavní závody. Je jasné, že by rád v superbicích zůstal.

"O Olivera byl zájem také z řad jiných týmů. Je pro mě až neuvěřitelné, že během toho náročného roku nedělal chyby na litrové motorce. A když jezdec nepadá, tak určitě má potenciál zrychlovat, což si uvědomují také manažeři z jiných stájí," prohlásil Čihák na adresu pražského jezdce.

Podpis smlouvy s týmem Orelac Racing je blízko, ale nejdřív si musí König vyřešit své studijní povinnosti.

"Oliver mě velmi naštval, protože mi zamlčel, že od června nechodil na vysokou školu. Přitom jsme se jednoznačně domluvili, že v tomto nemůže polevit a studium je pro jeho budoucnost a uplatnění rovněž velmi důležité. Když jsem se to dozvěděl, vyčetl jsem mu to takovým způsobem, že to mělo parametry jak z hororu od Alfreda Hitchcocka," líčil Čihák.

Proto od něj mladík dostal jasné ultimátum: buď si zařídí co nejdříve studium na vysoké škole, nebo ať letos nepočítá s jeho podporou. "To je má hlavní podmínka, přes kterou nejede vlak, natož litrová motorka. Co mám zprávy, tak Oliver v tom aktivitu vyvíjí a o jeho budoucnosti by mělo být jasno v příštím týdnu," doplnil Čihák, který podporuje talentované závodníky.