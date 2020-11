Komentář: Bio Ilusion uvádí motocyklovou taškařici aneb Geniální finta jako Brno

Žádost Spolku pro GP ČR Brno po státu o 100 milionů korun na renovaci dráhy Masarykova okruhu vzbudila vlnu vášní. Není se čemu divit, v době covidového sekání rozpočtů je to odvážný požadavek. A jak už v Česku bývá zvykem, pěkná komedie. Nepřijde sice do vašeho kina, ale může navštívit vaši peněženku.

Název: Asfalt za všech(ny) peníze.

Osoby a obsazení: jihomoravský hejtman - Jan Grolich, primátorka Brna - Markéta Vaňková, statutární ředitelka Automotodromu Brno - Ivana Ulmanová, ministryně pro místní rozvoj - Klára Dostálová.

Scénář: Spolek pro GP ČR Brno a Automotodrom Brno.

Dozor: Dorna Sports, S.L.

Hudba: Tři sestry - Kawasaki, Daniel Landa - Třista z místa.

Režie: Kotěnočkin, výtvarník: Rusakov.

Námět: Kamarád vám rok co rok na týden pronajme auto. Abyste s vozem mohli dát podnikat, musíte do něj pořídit novou převodovku. Jenže na nový díl nemáte, tak napíšete stížný list do státní kasy, aby vám ho zaplatila.

Střih. Klapka. Konec.

Připadá vám to přitažené za vlasy? Jenže ve sporu o stomilionovou dotaci na nový povrch Automotodromu Brno to přesně takhle může dopadnout. Pro daňové poplatníky je nejsmutnější fakt, že na zhodnocení okruhu jeho majitelé nemusí vůbec tlačit.

Na Masarykově okruhu je asfalt z přelomu let 2007/2008. Na špatný stav dráhy si v srpnu stěžovaly hvězdy MotoGP a promotér seriálu Dorna Sports jeho opravu považuje za nezbytnou podmínku pro setrvání Velké ceny ČR v kalendáři šampionátu pro rok 2021. V něm brněnský závod (prozatím?) chybí.

Pes je zakopán v kontraktu mezi spolkem a majitelem okruhu. Tehdejší vládcové kraje i Brna se v něm bezstarostně zavázali, že oprava 5,4 km dlouhé trati jde bez ohledu na její výši za nimi. Ani je nenapadlo poptat se před tím po světě, kolik taková legrace stojí.

Tak třeba v Barceloně (4,6 km) přišla nová dráha v přepočtu na skoro 71 milionů korun. Britský Silverstone (5,9 km) dostal kompletní "tébich dehťák super long" dokonce za 150 milionů Kč.

Spolek, tedy konkrétně nový jihomoravský hejtman Jan Grolich a brněnská primátorka Markéta Vaňková, teď po státu vystartoval s finančním požadavkem. Chce vlastně pakatel. 100 milionů korun na nový asfalt do areálu na katastrálním území Ostrovačic a Brna-Žebětína. Není se čemu divit, že v době covidového škrtání rozpočtů a astronomických schodků nevěřícně kroutí hlavou nejen zástupci vlády.

Přístup zástupců kraje a města není zrovna taktický. Jít si na ministerstvo s kategorickým požadavkem "dejte nám peníze, nebo nebude Grand Prix" je nejlepší cestou, jak nedostat ani korunu nad slíbenou dotaci zajišťující mastný zalistovací poplatek pro Dornu. Však se ministryně pro místní rozvoj Kateřina Dostálová hned ozvala, že komunikace spolku není seriózní.

Jako antický deus ex machina se zatvářila statutární ředitelka Automotodromu Brno Ivana Ulmanová. Majitelé okruhu si na opravu vezmou úvěr a ten pak rozpočítají spolku v ročních splátkách ve výši 20 až 25 milionů .

To je geniální řešení, které by si Brněnští měli nechat patentovat: opravíme si (sic!) svůj majetek, který pak během celé sezony pravidelně zpeněžujeme pronájmem pro různé klubové, firemní či testovací akce (a pár závodů lokálního významu, abychom nezapomněli) a město s krajem nám to postupně zaplatí.

Grand Prix jako takovou paradoxně majitelé trati ani nepotřebují, oni mají okruh především pro komerční účely. A hobíkům současný asfalt zatím stačí. Hlavně, když se budou prohánět po trati, kde Valentino Rossi vyhrál svůj první závod mistrovství světa. Jenže když se naskytne příležitost, proč nevyužít sponzora na něco, co výhledově stejně bude potřeba?

Motocyklová Velká cena má bohatou tradici a světový věhlas. Ovšem proč by na ni měly jít - zrovna v této třeskuté době - finance od daňových poplatníků? Zvlášť když doba je zlá a peníze jsou přece jen víc potřeba jinde.