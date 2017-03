Abraham je inteligentní závodník, míní jeho nový šéf Martínez. Sám chystá vlastní muzem

před 24 minutami

Jorge Martínez, nový šéf českého motocyklového závodníka Karla Abraham, je ve světě rychlých kol známý pod přezdívkou Aspar. Stejně tak se jmenuje jeho tým, v jehož barvách se český jezdec vrací do světa MotoGP. "Karla jsme sledovali už delší dobu, když ještě závodil v MotoGP na Ducati. Viděli jsme, že odvádí velmi dobrou práci," řekl 54letý Španěl v exkluzivním rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Nechybí vám v současném startovním poli ty krásné malé motorky tříd do 50 nebo 80 ccm s opticky velkými koly, na nichž jste ve své kariéře vítězil?

Samozřejmě i ve světě motorek dochází k nějakému vývoji: tyto stroje měly něco do sebe, ale vývoj jde dál. To je podle mě důležité a současné motocykly jsou také výborné. Mně se líbily víc stroje z naší éry, měl jsem je radši. Ovšem dnes se jezdí na čtyřtaktech a tak to má být.

Široké Brno bylo jako zjevení

Od doby, kdy jste sám závodil, se zcela proměnilo složení tříd v mistrovství světa, změnila se i většina okruhů. Kterou změnu považujete ze svého pohledu za nejdůležitější?

Šampionát se posouvá dobrým směrem. Hlavně jde o bezpečnost, která se výrazně změnila. Toho si velmi vážím, za nás nebyla na takové úrovni. Bezpečnější jsou i samotné motocykly. Materiály i použité technologie šly velmi dopředu.

Velmi vyrovnalo jezdecké pole, prvních 15 - 20 závodníků je na podobné úrovni, což platí i v MotoGP. My jsme neměli téměř žádné informace a jeli jsme rovnou na trať. Dneska i průměrný závodník ví na neznámé trati, jak má nastavit motorku a vjíždí do závodního víkendu s motorkou připravenou tak z 90%.

Kdy jste naposledy seděl na závodní motorce?

Každý návrat do sedla závodní motorky mě těší a pořád si to užívám. Zatím naposledy jsem závodil asi tak před rokem. Účastnil jsem se světového šampionátu legend v Jerezu a to byly moc povedené závody. Doma mám řadu svých starých závodních motorek a chystám, že otevřu veřejně přístupné muzeum.

Nový Masarykův okruh v Brně slaví letos 30 let své existence. Vám se na něm dařilo, jak na závody v tehdejším Československu vzpomínáte?

Vždycky vzpomínám s velkou láskou a radostí. V úvodní sezoně 1987 jsem byl druhý a rok na to vyhrál. Vždycky se mi brněnský okruh líbil. Když jsem přijel poprvé, byl jsem překvapený, jak široká trat to je. Něco takového v té době neexistovalo, okruh dovoloval celou řadu závodních stop.

Světové závodění za stovky milionů

Jak je těžké šéfovat během jednoho závodu více týmům, protože vaše stáj Aspar dříve obsazovala všechny třídy a letos má vedle MotoGP tým stále i v Moto3....

Nejsem tak úplně výkonný šéf nebo boss. Chci působit jako jejich parťák a snažím se jezdcům předat svoje nejlepší zkušenosti. Konec konců nejdůležitější je, aby si závodník jízdu na motorce užil.

Všechny tři třídy jsme obsazovali do konce sezony 2014, ale do Moto2 se chceme příští rok vrátit.

Ve Španělsku je celá řada mladých talentovaných jezdců, proč jste sáhl právě po Karlu Abrahamovi?

Karla jsme sledovali už delší dobu, když ještě závodil v MotoGP na Ducati. Viděli jsme, že odvádí velmi dobrou práci. Je to inteligentní závodník. Jsme rádi, že jsme se nespletli a že nám nezklamal a přesvědčil, že je skutečně dobrým závodníkem.

S jakým rozpočtem váš tým ve světovém šampionátu pracuje?

Celkově je to asi 11 milionů eur (necelých 300 milionů Kč, pozn. red.). Závodíme také v juniorských seriálech mimo světový šampionát. Asi 70% rozpočtu spolkne MotoGP. Peníze od promotéra Dorny pokryjí asi 45% nákladů, zbytek pochází od sponzorů.

