Ježek v Austrálii na body nedosáhl ani na druhý pokus

Nováček v mistrovství světa superbiků Ondřej Ježek nedosáhl na body ani ve druhém závodu na Phillip Islandu. Po sobotním 18. místě si dnes o jednu příčku polepšil, do bodované patnáctky ale neproklouzl. Maximum vytěžil z úvodního víkendu britský obhájce titulu Jonathan Rea. Sedmadvacetiletý Ježek, jezdec týmu Grillini Racing Kawasaki, jenž se do kategorie superbiků přesunul ze šampionátu supersportů, se dnes okolo 17. místa pohyboval po celou dobu. "Dnešní závod byl pro mě bohužel dost nudný," napsal na facebooku. "Chtěl jsem se co nejdéle držet skupiny, kde jeli Savadori, Bradl, Ramos a další. Bohužel jsem s nimi ztrácel kontakt na rovině a bylo velmi těžké tuto ztrátu dohánět," popsal.

Úvodní podnik mistrovství světa superbiků na Phillip Islandu (Austrálie):

Druhý závod: 1. Rea (Brit./Kawasaki) 33:52,785, 2. Davies (Brit./Ducati) -0,025, 3. Melandri (It./Ducati) -0,249, …17. Ježek (ČR/Kawasaki) -1:13,561.

Průběžné pořadí MS: 1. Rea 50 b., 2. Davies 40, 3. Sykes (Brit./Kawasaki) 26.

