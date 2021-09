Ani tragédie mnohé jezdce nezklidnila, divil se König po smrti španělského mladíka

Závody světového šampionátu třídy Supersport 300 v Jerezu poznamenala sobotní smrtelná nehoda teprve 15letého Deana Berty Viňalese. Seriál druhý den pokračoval, ale český jezdec Oliver König nechápal, že řada soupeřů i po takovém neštěstí jezdila velmi riskantně.

Kategorie Supersport 300, která se jezdí v rámci závodních víkendů MS superbiků, je plná mladých ambiciózních závodníků, kteří se chtějí ukázat a postoupit dál do vyšších tříd.

Tomu odpovídá i jejich často velmi agresivní závodní styl, z něhož plynou časté pády. Bohužel hromadná nehoda čtyř jezdců si v sobotu vyžádala život bratrance hvězdy MotoGP Mavericka Viňalese.

"Nálada v paddocku byla hrozná. Bohužel je to odraz té našlapané třídy, kde je hodně mladých a agresivních jezdců. Před koncem sezony se navíc chtějí předvést, a tak riskují," vysvětlil jeden z Viňalesových soupeřů, český závodník Oliver König.

I když byli závodníci zdrceni, druhý den se to na trati nijak neprojevilo. "Čekal jsem, že je to poučilo a na trati se to trochu zklidní. Ale nestalo se tak. Už v zahřívacím tréninku jeli všichni jako blázni, v závodě také. Opět jsem měl kombinézu černou od kol jiných jezdců. Opravdu je to někdy strašné,“ divil se jezdec týmu Movisio by MIE.

On sám se v neděli stal terčem agresivního útoku, když v posledním kole držel výborné čtvrté místo. "Měl jsem vymyšlenou strategii pro závěr závodu, schválně jsem se tam tolik necpal. Jenže v poslední zatáčce mě sestřelil namotivovaný Brazilec Kawakami. Naštěstí jsem nespadl, ale propadl jsem se za první desítku," smutnil talentovaný jezdec.

Přitom König souboje na trati miluje, jenže mu často chybí úcta mezi soupeři. "Proto, aby se ve třídě Supersport 300 někdo prosadil, tak musí na motorce jet agresivně. Chápu, také já se o to občas snažím. Je ale nutné mít alespoň základní ohled na jiné a neustále do nich nevjíždět. Pak to končí bohužel takto tragicky," povzdechl si 19letý rodák z Prahy.