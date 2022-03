Falta dovezl "čízu" málem k titulu, i když mu Rus jezdil po zádech. Rozhodla politika

Vedení hokejových Pardubic odvolalo po vyřazení Dynama ve čtvrtfinále play off extraligy s Českými Budějovicemi realizační tým v čele s hlavním trenérem Richardem Králem. Končí i jeho asistenti David Havíř, Petr Sýkora a také manažer Tomáš Rolinek. Východočeši to oznámili na svém webu.

"Chci poděkovat Richardu Královi a jeho asistentům za práci, kterou odvedli. Posunuli tým dvakrát po sobě do čtvrtfinále, urazili kus cesty. Dynamo teď potřebuje další impulz, aby v příštích sezonách bojovalo o medaile," uvedl majitel klubu Petr Dědek.

Složení nového trenérského týmu oznámí vedení Dynama v nejbližších dnech. Podle neoficiálních informací by se do Pardubic měl vrátit Marek Zadina, který je nyní asistentem Václava Varadi v Třinci. I v Dynamu by ale měl působit jako asistent.

Jednapadesátiletý Král vedl Pardubice od listopadu 2020, kdy na střídačce nahradil Milana Razýma. V minulé sezoně pod jeho vedením Dynamo obsadilo sedmé místo po základní části a ve čtvrtfinále play off prohrálo s Mladou Boleslaví. V aktuálním ročníku ambiciózní tým po nevydařeném závěru základní části skončil pátý. V předkole vyřadil Karlovy Vary, ale ve čtvrtfinále nestačil na České Budějovice.

"Cílem byla medaile, to jsme nesplnili. Musíme přidat. Příští rok slavíme sto let klubu a náš cíl bude více než čtyřka. Změny přijdou," napsal Dědek na twitteru v pondělí poté, do Dynamo prohrálo pátý čtvrtfinálový zápas na ledě Motoru a z play off vypadlo.