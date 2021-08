Hanika při superbikovém MS v Mostě upadl, König byl v supersportech třetí

Motocyklový jezdec Karel Hanika nedokončil po pádu úvodní závod mistrovství světa superbiků v Mostě. Z vítězství se radoval Turek Toprak Razgatlioglu. V doprovodném závodě kategorie Supersport 300 zazářil Oliver König, který dojel třetí a připsal si nejlepší výsledek v kariéře.

Hanika startující při superbikové premiéře na severu Čech na divokou kartu se ve všech trénincích umístil v první desítce, hlavní část programu prvního dne se mu ale nevydařila. Nejprve upadl při kvalifikačním superpole a do závodu nakonec odstartoval ze 13. místa.

V bodované jízdě se pětadvacetiletý závodník krátce po startu propadl na 18. pozici, následně se posunul na 15. místo, ale poté jej zastavil pád v úvodní šikaně mosteckého okruhu. Na stejném místě skončily naděje i řady dalších jezdců.

Stejně jako Hanika do cíle nedojel po pádu ani lídr MS a šestinásobný šampion Jonathan Rea z Velké Británie. V průběžném pořadí druhý Razgatlioglu, který v závěru vyšel vítězně ze souboje s Britem Scottem Reddingem, snížil odstup na Reu na dvanáct bodů. Třetí dojel Andrea Locatelli z Itálie.

Stejně jako v pátek se dařilo Königovi, který byl v kvalifikaci druhý a druhý projel i cílem za Victorem Steemanem z Nizozemska. Následně ale český jezdec dostal penalizaci v podobě posunu o jedno místo za překročení traťových limitů. Ve výsledcích jej přeskočil Španěl Alejandro Carrión.

"Nervozita byla velká, hlavně z první zatáčky. To, co se tam dělo, byl fakt mazec. Furt tam docházelo k soubojům, v každém kole tam byl kontakty a kombinézu mám více černou než bílou. Jsou to ale závody. To, co máme rádi," radoval se König, jenž si užil i podporu domácích fanoušků.

"Je to mazec, Mám snad zlomenou ruku z toho, jak jsem po dojezdu bušil do nádrže a děkoval fanouškům. Je krásné si tento pocit užít na domácím okruhu," dodal.