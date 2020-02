Marquez mě může dohnat, míní legendární sběratel titulů mistra světa Agostini

Giacomo Agostini má ve sbírce pohár na každý den v roce. Patnáctinásobný mistr světa silničních motocyklů nezahálí ani v 77 letech. Nedávno otevřel vlastní síň slávy a také během vyhlášení ankety Zlatý volant byl neustále v pohybu. Čas si našel i na setkání se redaktorem deníku Aktuálně.cz.

Jako kulisy setkání s jednou z největších osobností historie světového motoristického sportu posloužily minulý čtvrtek po poledni prostory hotelu Hilton Prague Old Town v centru Prahy. Věren své vrozené čilosti se hbitě pohyboval mezi restaurací Zinc a konferenčními prostory v prvním patře hotelu.

Není nic divného, že byl tak akční. Vstával totiž brzy ráno a na letiště na spoj do českého hlavního města cestoval - jak jinak - v jedné stopě. "Jasně, že pořád jezdím na motorce. Tak třeba dneska ráno jsem jel na letiště. Ale byla pořádná zima," prohlásil sympatický Ital.

"V dopravní špičce je to ideální způsob, jak být někde včas. Ale už nejezdím tak rychle jako na závodní trati, přece jen musím dodržovat dopravní předpisy," dodal s úsměvem.

Agostini dokázal i na svoji dobu něco výjimečného, hned pětkrát získal v jediné sezoně dva tituly mistra světa. V letech 1968 až 1972 opanoval kubaturu do 350 ccm i královskou třídu "půllitrů".

Ale od roku 1985, kdy něco podobného předvedl Američan Freddie Spencer, už mistrovský double nepřišel. "Čím to je? Inu jezdci jsou dneska mnohem bohatší a stačí jim závodit jen jednou denně," přišel rodák z Brescie se svérázným výkladem.

Čtyři desítky závodu za sezonu jsou už moc

"V mých časech to bylo normální. Pak ale Mezinárodní motocyklová federace řekla: Ne! To se po pár letech znovu změnilo, Freddie Spencer toho dokázal využít a triumfoval ve dvěstěpadesátkách i třídě do 500 ccm," vysvětlil Agostini vývoj pravidel.

Současný život závodníka považuje legenda za náročnější. "Je hodně testování a více než dvacet závodních víkendů ročně. A to byste měli rázem přes čtyřicet závodů v sezoně. To je už vážně moc. Marc Marquez o tom dokonce uvažoval, pak ale zůstal spokojený u té své jedné kategorie."

Vedle techniky se od Agostiniho dob výrazně změnil i jízdní styl. Na motorce se teď jezdí v zatáčkách smykem zadního kola a až s akrobatickým náklonem těla.

"My jsme závodili na úzkých pneumatikách, to nám k manévrování bohatě stačil výkon motocyklu. Na těch současných širokých má motorka tendenci jet pořád rovně, takže si závodníci musí pomáhat pohybem těla," uvažuje "božský Ago" nad fyzikou současných motocyklů MotoGP.

Patnáct titulů světového šampiona se zdá být nedostižnou metou, ale slavný Ital věří, že jednou najde přemožitele. "Je to klidně možné. Nikdy nevíte. Marc Marquez už má hodně titulů a je pořád mladý," zmínil svého favorita.

"Ale až bude mít čtrnáct titulů, tak se vrátím na závodní motorku," pohrozil pak Agostini žertem na galavečeru Zlatého volantu.

V čem je podle sedminásobného vítěze ze starého přírodního brněnského okruhu úřadující mistr světa MotoGP tak jedinečný? "Je to výjimečná osobnost. Je to rozený šampion. Je rychlý a je nadaný už od narození. Miluje závodění, je pečlivý v přípravě a nic nezanedbá. Je velmi chytrý. Nevidím tady teď nikoho, kdo by ho mohl porazit. Ani Valentino Rossi," ukončil Agostini své povídání.

Během slavnostního vyhlašování výsledků ankety Zlatý volant dostal čestný italský host Zlatá řidítka za celoživotní přínos motoristickému sportu. Díky tomu se jeho domácí sbírka trofejí zvýšila na 365. "Vidíte, teď mám na každý den v roce jednu," žertoval.