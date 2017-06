Freestyle motokrosař Podmol byl druhý v závodě ME v Hamburku

před 1 hodinou

Freestyle motokrosař Libor Podmol skončil druhý v závodě mistrovství Evropy v Hamburku a posunul se do čela seriálu. Českého závodníka porazil pouze Němec Luc Ackermann, třetí byl Francouz David Rinaldo. Do finálové šestice se dostal také Filip Podmol, naopak kvalifikace byla konečná pro Petra Piláta, který obsadil osmé místo. "Po dvou měsících, ve kterých jsem se trápil se zraněními, je to parádní výsledek," radoval se mistr světa z roku 2010 Podmol, který byl koncem dubna na operaci s kýlou. Ještě předtím s tímto zdravotním handicapem vybojoval v minulém závodě evropského šampionátu v Mnichově druhé místo.

