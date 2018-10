před 14 hodinami

Nejlepší český freestylový motokrosař současnosti Libor Podmol obsadil čtvrté místo v pátém pokračování mistrovství světa v čínském Wu-chanu. Z vítězství se radoval Němec Luc Ackermann, který si upevnil vedení v průběžném pořadí šampionátu. Podmol se musel v Číně vyrovnat s problémy s motocyklem. Nemohl totiž startovat na husqvarně, ale musel usednout na Yamahu, se kterou závodil dříve. "Byl jsem přesvědčen, že si v Číně stejně jako všude na světě půjčím motorku od lokálního zastoupení Husqvarny. Bohužel to nakonec nevyšlo," řekl Podmol před závodem. I proto byl s výsledkem spokojený. "Nemyslím si, že by to zvládlo moc lidí si za tak krátkou dobu zvyknout na jiný stroj," podotkl.

Libor Podmol přeskočil dům | Video: hcore production

autor: ČTK | před 14 hodinami