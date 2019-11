Páté místo je super, ale Salač myslel hned na první stupně vítězů

Filip Salač ukončil ve Valencii svoji premiérovou sezonu v mistrovství světa silničních motocyklů pátým místem. Přitom od nejlepší trojky ho dělilo jen mrknutí oka.

Na víkend motocyklových bojů na Pobřeží pomerančového květu bude 17letý český závodník třídy Moto3 vzpomínat velmi rád. Po nejlepší kvalifikaci dosavadní kariéry dokázal start ze šestého místa proměnit pod šachovnicovým praporem v životní výsledek.

Že to bude dobrý závod, tušil rodák z Mladé Boleslavi už po nedělním ranním zahřívacím tréninku. "Jel jsem na použitých pneumatikách. I když jsem neměl nejrychlejší časy na kolo, tempo bylo dobré," uvedl.

Nerozhodil ho ani pozdržený start kvůli oleji na trati. "Po krátkém zdržení jsme odstartovali a já se pohyboval na třetím místě. Po dvou kolech přišla červená vlajka, ale pro nás to bylo lepší, protože Marcos Ramirez nám začínal ujíždět," popsal úvod Velké ceny jezdec stáje Redox PrüstelGP.

Závod byl přerušen kvůli hromadnému pádu, po restartu jezdci absolvovali 15 kol. Ani opakování startu Salače nezaskočilo a i tentokrát se pohyboval na dosah stupňů vítězů.

O dobrou pozici v závodě musel ale jezdec v sedle KTM zabojovat: "Když do konce závodu zbývalo přibližně sedm kol, začali přede mnou bojovat Aron Canet a Marcos Ramirez a my tak ztratili kontakt s prvními jezdci. Musel jsem je předjet a první skupinku dohnat."

Na trati se předjíždělo až do poslední zatáčky, Salač si nakonec na své konto připsal páté místo. Od stupňů vítězů ho dělila pouhá desetina vteřiny, za vítězem zaostal o 0,328 sekundy.

"Dvě kola před koncem jsem dohnal vedoucí skupinu. Jenže to dost odneslo přední kolo, protože jsem na motorku hodně tlačil. Poté jsem nebyl schopný předjet soupeře tak, jak jsem chtěl. Zkusil jsem to do poslední zatáčky, ale Tacuki Suzuki jel pomaleji a já musel přibrzdit, což jsem nečekal," připomněl mladý český jezdec poslední metry závěrečné Grand Prix sezony.

"Jsem určitě spokojený, ale také trochu smutný. Vím totiž, že jsem dnes mohl získat pódium. Myslím si, že bych si ho i po tomto roce zasloužil," dodal sebevědomě mladý motorkář.

Ve Valencii Salač získal 11 bodů do celkového hodnocení, v němž obsadil konečné 23. místo. Mezi nováčky skončil pátý. Tím se také uzavřelo jeho působení v německé stáji Redox PrüstelGP po boku krajana Jakuba Kornfeila. Už ve středu začínají české naděje povinnost u nového týmu a na jiné motorce.

"Nyní je čas se soustředit na novou sezonu, kdy budu jezdit na Hondě a už ve středu začnu testovat. Moc se na to těším a tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří mě v letošním roce podpořili," dodal nový člen italské stáje VNE Snipers.