Dokázal jsem, že na to mám. Salače druhý závod v Kataru i přes pád povzbudil

Filip Salač sice v druhém závodě v Losailu sahal po výborném výsledku, ale místo vylepšení osobního maxima skončil ve štěrkové únikové zóně.

Podobně jako před týdnem českému mladíkovi nevyšla kvalifikace a nepostoupil do její druhé části. Při vší té smůle mu pomohla penalizace několika soupeřů, kteří museli startovat z boxů. Díky tomu se na startovním roštu posunul na patnáctou pozici.

A stejně jako v předchozí GP Kataru jezdec Rivacold Snipers Teamu výborně odstartoval. Salač se rychle se posouval kupředu a probil se až do čela závodu.

"Měl jsem docela dobrý start a během pár kol jsem se dostal na první místo. Poprvé v životě jsem vedl závod mistrovství světa, což je super! Snažil jsem se tlačit, nedal jsem nikomu ani metr, vždycky jsem se snažil jít dopředu. Jel jsem agresivně, chtěl jsem pořád být vpředu, tak jak to má být," vzpomínal 19letý závodník na mimořádný zážitek.

Sice pak brzy o vedení přišel, ale hlavně v technických pasážích okruhu Losail International Circuit se vracel v neustále se měnícím pořadí dopředu.

Jenže ve třináctém kole přišel osudný kontakt s Japoncem Ajumu Sasakim. Salač při něm upadl a nadějně rozjetý závod tak pro něj skončil.

"Pak mi došlo, že je zbytečné být agresivní, protože závod bude ještě dlouhý, tak jsem si chtěl hlídat pozici okolo pátého místa. To se mi dařilo, ale pak přišel kontakt s jedním ze soupeřů. Myslím si, že to byl Sasaki, předjížděl jsem ho venkem," uvedl Salač.

Japonec je známý svým "kaskadérským" závodním stylem, o čemž se tentokrát přesvědčil český jezdec. "On jede stylem, že má hlavu nad motorkou. Musel mě vidět, protože já jsem kontroloval jeho přední část motocyklu a on to najednou odrovnal. Myslím si, že to udělal schválně. Samozřejmě budou lidé, kteří řeknou, že důvodem bylo to, že jsem jel venkem," mudroval Salač.

I přes pád si z Losailu odváží do další sezony povzbuzení. "Byl to super závod, jsem spokojený. Motorka jela fantasticky a měla na vítězství. Měl jsem to dneska pod kontrolou a myslím si, že jsem všem ukázal, že na to mám, když motorka funguje. Jsem opravdu rád, musíme takto pokračovat v sezóně dál a bude to super," dodal jezdec, který má na svém kontě zatím jen tři body za 13. místo v GP Kataru.

To, že pád bere sportovně, Salač dokázal v pondělí dopoledne, když na sociálních sítích sdílel tento obrázek: