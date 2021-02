Marný boj s covidem. Zemřel Gresini, majitel týmu MotoGP a dvojnásobný šampion

Ve věku 60 let zemřel Fausto Gresini. Majitel úspěšného týmu Gresini Racing, který má letos jezdce ve všech kategoriích mistrovství světa silničních motocyklů, v úterý definitivně prohrál dva měsíce trvající boj s covidem-19.

Zprávy o Italově smrti se po sociálních sítích rozšířily už v pondělí večer, ale zástupci Gresini Racing je záhy popřeli. O pár hodin později však už přišla potvrzená informace o skonu dvojnásobného mistra světa třídy do 125 ccm.

"Je to zpráva, kterou bychom nikdy nechtěli vydat, ale bohužel jsme k tomu nuceni. Jen pár dní po dosažení šedesátky, po téměř dvouměsíčním souboji s koronavirem, bohužel Fausto Gresini zemřel," uvedl tým v krátké tiskové zprávě vydané v úterý před polednem.

"Celý tým Gresini Racing teď stojí za Faustovou rodinou: manželkou Nadiou a dětmi Lorenzem, Lucou, Alicí a Agnese… Podobně jako všichni, kteří měli během těch let příležitost ho poznat a zamilovali si ho," stojí také v informaci italské stáje.

Gresini ovládl světové stopětadvacítky v letech 1985 a 1987 v sedle motocyklu italské značky Garelli. Deset let po ukončení závodnické kariéry založil vlastní stáj. Začínala nejprve v kubatuře do 500 ccm, pak se přesunula do dvěstěpadesátek. V roce 2001 se v jejích barvách stal Japonec Daidžiro Kató mistrem světa.

Následujíc rok se Gresini vrátil do kategorie MotoGP, jež se stala nástupcem třídy do 500 ccm. Od první sezony také působí v Moto2, v sezoně 2010 získal jezdec italského týmu Toni Elias titul premiérový mistra světa.

Od roku 2012 rozšířil Gresini své portfolio o tým Moto3, předloni vstoupil také do Světového poháru elektrických motorek MotoE.

V MotoGP byla se jménem Gresini Racing dlouhé roky spojená značka Honda. Od sezony 2015 je ale tým z Faenzy fakticky tovární stájí italské značky Ducati. Nejlepší výsledky v MotoGP jsou druhá místa Seteho Gibernaua z roku 2004 a Marca Melandriho o rok později.