Exmistr světa MotoGP Hayden je po nehodě na kole v nemocnici

Exmistr světa v královské motocyklové třídě MotoGP Nicky Hayden měl nehodu při cyklistickém tréninku a po srážce s automobilem je s vážným zraněním v nemocnici. Pětatřicetiletého Američana, jenž v současnosti závodí v mistrovství světa superbiků, srazil vůz nedaleko Rimini v Itálii.Hayden po nárazu do čelního skla a následně na asfalt utrpěl podle místních médií těžká zranění hlavy a hrudníku. Na místě nehody jej záchranáři stabilizovali a posléze převezli do nemocnice v Rimini. Hayden má za sebou třináct sezon v nejsilnější silniční třídě MotoGP a v roce 2006 ji ovládl. Vloni přestoupil do seriálu superbiků, vyhrál jeden závod a ve světovém šampionátu skončil celkově pátý.

