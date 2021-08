Populární "Doktor" se loučí. Devítinásobný mistr světa Rossi ukončí po sezoně kariéru

Devítinásobný mistr světa silničních motocyklů Valentino Rossi na konci sezony po čtvrtstoletí v šampionátu MotoGP ukončí svou hvězdnou kariéru.

Dvaačtyřicetiletý Ital, jenž patří k nejúspěšnějším a nejpopulárnějším jezdcům historie, oznámil své rozhodnutí na dnešní tiskové konferenci před víkendovou Velkou cenu Štýrska.

Rossi vstoupil do mistrovství světa v roce 1996. Připsal si celkem 115 vyhraných Velkých cen, přičemž poprvé triumfoval hned v debutové sezoně na Masarykově okruhu v Brně.

Na kontě má rekordních 89 prvenství v nejvyšší kategorii a celkově ve 235 Grand Prix se dostal na stupně vítězů. Rodák z Urbina vybojoval v královské třídě sedm mistrovských titulů a po jednom ve slabších kategoriích do 125 a 250 ccm.

"Řekl jsem, že rozhodnutí o příštím ročníku udělám po letní přestávce. Rozhodl jsem se na konci sezony skončit," uvedl Rossi v Rakousku, kde se po více než měsíční pauze znovu rozjede seriál silničních motocyklů.

"Bohužel mě čeká poslední polovina sezony coby jezdce MotoGP. Je to velmi smutný okamžik. Není jednoduché říct a vědět, že už příští rok nebudu závodit na motocyklu, což jsem dělal posledních třicet let," dodal.

Charizmatický Ital s přezdívkou "Doktor" stále patří k nejpopulárnějším jezdcům ve startovním poli, i když jeho kariéra v posledních letech postupně uvadala. V tomto ročníku bylo z devíti závodů jeho nejlepším umístěním desáté místo a průběžně je až devatenáctý.

"Příští rok se můj život změní. Ale bylo to skvělé, moc jsem si to užíval. Byla to hodně dlouhá cesta a byla to velká zábava. Prožil jsem nezapomenutelné chvíle se všemi kluky, se všemi, kteří se mnou spolupracovali… Bylo to skvělé," řekl Rossi, jenž dokončí sezonu v týmu Petronas Yamaha.

Poté se soustředí na vlastní novou stáj, která od příštího ročníku vstoupí do MotoGP pod názvem Aramco Racing Team VR46, takže jeho iniciály a slavné číslo 46 ze šampionátu nezmizí.