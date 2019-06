Ostré lokty jsou v MotoGP potřeba, hodnotí Pešek triumf svého bývalého parťáka

před 1 hodinou

Danilo Petrucci se v neděli na domácí trati v Mugellu zapsal do listiny vítězů Velkých cen MotoGP. 28letý Ital tak dokazuje, že jeho trnitá cesta na vrchol se vyplatila. "Je to šikovný kluk," pochválil pro deník Aktuálně.cz svého bývalého týmového parťáka vítěz dvou závodů MS silničních motocyklů stopětadvacítek Lukáš Pešek.

S italským jezdcem se potkával před šesti lety v boxech týmu Came IodaRacing Project. Zatímco pro Čecha to byla jediná zkušenost s elitní kategorií, jeho o pět let mladší parťák do světa MotoGP teprve vstupoval a pokračoval až do továrního týmu Ducati.

Na rozdíl od velké většiny současných hvězd Petrucci zvolil úplně jinou cestu. Místo tradičního žebříčku Moto3 (dříve 125 ccm) a Moto2 (250 ccm) naskočil na litrový čtyřtakt přímo z Poháru FIM Superstock 1000, který se jezdil v rámci závodních víkendů MS superbiků. "Je to kluk, který šel jinou cestou. A ta se mu vyplatila," potvrdil Pešek.

Už v té době měl Petrucci úzkou vazbu na Ducati. Tým Ioda, v němž rodák z Umbrie odjel své první tři sezony MotoGP, vznikl podle Peškových zákulisních informací právě pro něj.

"Danilo se nikdy netajil tím, že chce k nějakému týmu Ducati. To se mu povedlo v podobě stáje Pramac," pokračoval český závodník s odkazem na Italův přestup do satelitní stáje Ducati před ročníkem 2015. Letos povýšil do továrních barev fabriky z Boloni.

Italskému týmu se Petrucci odvděčil v neděli na domácí půdě ve svém 124. závodě MotoGP vítězstvím. Většinu závodu byl sice v čele, ale do poledního kola vjížděl až třetí. V ostré pravé zatáčce ovšem tvrdě atakoval svého týmového kolegu Andreu Doviziosa i lídra šampionátu Marca Marqueze s Hondou a rázem se vrátil do čela. Vedení udržel až do cíle.

"Manévr byl ve sportovním duchu. Když jedou tři vyrovnaní jezdci, rozhodují ostré lokty. Tak už to dneska v MotoGP bývá," domnívá se Pešek.

Petrucciho vítězný manévr v Mugellu:

O tom, zda 28letý Ital zůstane v tovární stáji Ducati i příští rok, ovšem není úspěšný český závodník přesvědčený. "Je to tak padesát na padesát. Petrucci je v ideálním závodnickém věku. Už máte dost zkušeností a řadu věcí pak děláte jinak než ve dvaceti. Má výhodu v tom, že je to Ital, jenže jeho konkurent Jack Miller je o čtyři roky mladší. A pokud bude mít Ducati zájem víc prodávat v Austrálii, má šanci on. Dneska je to hlavně politika," dodal Pešek.

On sám už definitivně pověsil závodnickou helmu na hřebíček a věnuje se své motoškole a závodnické akademii. Po začátcích v motokárovém areálu v Radotíně pořádá pro motorkáře také kurzy bezpečné jízdy na otevřené silnici.

Navíc kluci ve věku 8 až 9 let z Peškovy závodnické akademie doslova válcují v domácím šampionátu minibiků třídu Junior A, která je určená pro ty úplně nejmenší závodníky. "Zabíráme celé pódium, to je pro skvělý pocit," libuje si pražský rodák.