Rus Laguta má polský pas a žije v Bydhošti, přesto Polákům připravil velké zklamání

Plynule mluví polsky, má polské občanství, s rodinou žije v Bydhošti a odmítl reprezentovat své rodné Rusko. Přesto plochodrážník Arťom Laguta připravil Polákům v závěru Grand Prix velké zklamání.

"Žužel" je polským národním sportem. Na nejvyšší soutěž chodí návštěvy, které by mohla závidět většina českých prvoligových fotbalových klubů. Poláci se chlubí nejkvalitnější ligou na světě a pravidelně sbírají vavříny téměř ve všech plochodrážních kategoriích.

O třetí titul mistra světa jednotlivců ale Bartosz Zmarzlik přišel na domácí půdě na úkor Rusa Laguty.

Před závěrečným dvojzávodem v Toruni oba rivaly dělil jediný bod. Jenže v pátek Zmarzlik špatně vyladil svoje motorky a rázem nabral devítibodovou ztrátu.

Druhý den se situace málem opakovala v opačném gardu. Rus v úvodních jízdách propadl. Dokonce mu hrozilo, že se neprobojuje ani do semifinále. To by znamenalo velké ohrožení titulových ambicí, protože pak by jeho sok mohl snadno dohnat a překonat bodový zisk Rusa.

Laguta si rizika byl vědom, od třetí rozjížďky začal vyhrávat a po triumfu v semifinále už mohl slavit titul mistra světa. Šampion z předchozích dvou let Zmarzlik si spravil chuť aspoň triumfem ve Velké ceně, ale na konečné ztrátě tří bodů to už nic nezměnilo.

O Polsku dlouho snil

"Těžko se mi teď mluví, protože si pořád ještě neuvědomuju, čeho jsem dosáhl. Celý závod se mi nedařilo vyladit motorku. Měnili jsme motor. Byl to hodně těžký závod," uvedl po životní Grand Prix Laguta.

I když závodí za konkurenční Betard Vratislav, který ve finále extraligy zdolal celek Lublinu, fanoušci v hledišti oválu na východě Polska ho po závodě zahrnuli ovacemi. Není se čemu divit, vždyť rodák regionu Přímořský kraj, který se rozkládá na východním pobřeží Ruska, ve své nové vlasti už dávno zapustil kořeny.

"Celý život jsem snil o tom, abych mohl žít s rodinou v Polsku. Teď se cítím víc jako Polák," uvedl v magazínu televize nSport+ jezdec, který se devíti lety přestěhoval do Bydhoště. Tedy 133 hodin cesty autem z rodného města Bolšoj Kameň. "Nechtěl jsem bydlet v centrum, ale pěkně v přírodě u lesa," dodal.

Bydlení v osmém největším polském městě si užívá i jeho rodina. Tedy manželka Avelina a děti Adam a Agnija. "Je to rodinný typ. Miluje, když může trávit čas s dětmi. Adam už má malou motorku, ale jezdí na ní jen pro zábavu," vysvětlil závodníkův manažer Rafał Lewicki pro web Sportowe Fakty.

Laguta s manželkou a dětmi po zisku titulu mistra světa:

Technika jako z formule 1

Laguta má polské občanství, bezvadně mluví polsky a jeho děti chodí do polských škol. Navíc ve světovém šampionátu družstev letos odmítl reprezentovat svoji vlast kvůli sporům s ruským motocyklovým svazem. Podobně se rozhodl i třetí muž končeného hodnocení MS Emil Sajfutdinov, takže ruská "komanda" vypadla už v semifinále.

Vedle toho, že léta bojuje se světovou elitou je na Lagutově straně také technologická převaha. Jeho tým stále hledá nové materiály a vylepšení, která by 30letého plochodrážníka posunula kupředu. Někdy se říká, že Rusa pohání technologie jako z formule 1.

"Určitě to má svůj význam. Vždyť i šestinásobný mistr světa Ivan Mauger byl, co se techniky týče, velký pedant. Arťom dbá na to, aby mu motory připravil ten nejlepší ladič a měl také ten nejlepší rám," vysvětlil Lewicki, který má pod palcem také Lagutův tým mechaniků.