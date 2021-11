Co bude dělat v MotoGP? Itala naštval soupeř, který ho srazil a připravil tak o titul

Motocyklovou třídu Moto3 rozhodla kontroverzní havárie, při níž jeden ze soupeřů sestřelil vážného aspiranta na titul. Kolize měla dohru v boxech.

Okruh v Portimau v neděli hostil předpolední podnik světového šampionátu silničních motocyklů. Zatímco v elitní třídě MotoGP bylo o vítězi už jasno, v Moto3 se stále o titul bojovalo.

Zbyli dva uchazeči. Senzace letošního roku, nováček Pedro Acosta ze Španělska, a zkušený Ital Dennis Foggia. Právě tito dva rivalové spolu během závodu bojovali o vedení. Mladíček ze Španělska si přitom už mohl s předstihem vybojovat korunu šampiona, do Portimaa přijel se slibným náskokem 21 bodů.

Proti tomu byl ale italský závodník v barvách stáje Leopard Racing. V neděli dlouho vedl, ovšem v polovině závodu se na něj dotáhl 17letý Španěl startující až z páté řady.

Pak se pořadí začalo často míchat, a tím se měnil i bodový rozestup mezi oběma soupeři. V posledním kole v osudné ostré pravotočivé zatáčce Acosta podjel Foggiu. Jenže to nejdůležitější se událo za nimi.

Darryl Binder, věrný pověsti agresivního jezdce, zabrzdil o zlomek sekundy později, než bylo záhodno, a neštěstí bylo hotovo. Zezadu trefil Foggiu, jeho padající motorka navíc sestřelila také Sergia Garciu.

Jihoafričan jednou ranou připravil rodáka z Říma o naději ještě bojovat o titul šampiona a zároveň Garciovi zkomplikoval bitvu o třetí příčku. Další Ital, Romano Fenati, na něj před závěrečným závodem ve Valencii ztrácí rázem pouze deset bodů.

Acostův náskok na Foggiu činí při jeho portugalské nule 46 bodů, čímž je sezona definitivně rozhodnuta. Ital nesl ztrátu naděje, o kterou přišel cizí vinou, velmi špatně.

"Binder mě dnes už jednou atakoval, napodruhé jsem s tím nemohl nic dělat. Jsme překvapení, že příští rok pojede MotoGP. Není to poprvé, co mi letos něco takového provedl, sundal mě v Jerezu. Jenže dneska šlo o titul mistra světa," citoval italský Motosprint Foggiu dštícího síru na viníka nehody.

Binder přejde příští rok nečekaně přímo z Moto3 do třídy MotoGP. V ní druhým rokem závodí jeho starší bratr Brad. Zopakují si tak rodinný souboj z kubatury Moto3 v letech 2015 a 2016.

Jihoafričan na rozdíl od dvou sestřelených soupeřů v závodě pokračoval, ale z konečné výsledkové listiny byl za zavinění karambolu diskvalifikován.

Jezdec stáje Petronas Sprinta Racing pochopil, že to tentokrát přehnal. Po závodě se vydal za Foggiou do boxů. To ale neměl dělat. Lidé z týmu Leopard Racing ho vášnivými gesty vyhodili, sám Foggia omluvu razantně odmítl.