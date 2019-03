Nejen tahače. V Mostě budou letos závodit přelétavý šampion F1 i Vettelův bratr

před 18 minutami

I když je vrcholem sezony mosteckého autodromu tradiční víkend věnovaný tahačům, severní Čechy letos čekají také další zajímavé závody s velmi atraktivním jezdeckým obsazení. V evropském klonu NASCAR pojede exmistr světa F1 Jacques Villeneuve, v závodě sportovních vozů ADAC GT Masters mladší bratr čtyřnásobného krále F1 Sebastiana Vettela, 20letý Fabian.

Villeneuve dorazí do Mostu poslední červnový víkend v rámci premiérového podniku Euroserie NASCAR. Mistr světa F1 z roku 1997 usedne do Fordu Mustang v barvách týmu Go Fas Racing.

Ne, že by se po tuzemských okruzích nikdy žádný král F1 neproháněl, ale Niki Lauda byl na starém brněnském okruhu ještě před léty své největší slávy a Michael Schumacher se na současném Masarykově okruhu za zavřenými dveřmi účastnil klubových motocyklových závodů. 47letý Kanaďan tak bude prvním "mistrem světa F1 ve výslužbě" v oficiálním závodě na českém území.

Kariéra syna předčasně zesnulé hvězdy formule 1 Gillese Villeneuva se otáčí jako na kolotoči. Zpočátku hledal štěstí v Evropě, roku 1991 byl třetí v japonské Formuli 3, ale první úspěchy sbíral v zámoří.

Velká vítězství i řada zklamání

Hned ve druhé sezoně vyhrál formulovou sérii CART (dnešní Indy Car), když zvítězil také v legendárním závodě 500 mil v Indianapolisu. Rok nato už jezdil formuli 1 a v sezoně 1997 byl ve Williamsu světovým šampionem.

Pak už to s ním šlo ale z kopce. Vystřídal vozy BAR, Renault a Sauber, ale jen párkrát se ještě objevil na stupních vítězů. Poslední Grand Prix odjel v Německu v sezoně 2006.

Velice blízko byl triumfu ve 24 hodinách Le Mans 2008. Za volantem Peugeotu byl celkově druhý se ztrátou 4:31 minuty na vítězné Audi. To byl také zatím poslední Villeneuvův velký výsledek.

Za posledních 11 let vystřídal nejroztodivnější závody: elitní sérii NASCAR Sprint i obě její zámořské nižší divize, šampionát FIA GT, australské V8 Supercar, brazilské cestovní vozy Stock Car Brazil, MS v rallyekrosu, americký rallyekrosový šampionát i elektrickou Formuli E.

Optimismus tuzemských fanoušků těšících se na start superstar formule 1 v Mostě může poněkud zchladit fakt, že v posledních letech Villeneuve jen málokdy dokončil celou sezonu. Ve světovém rallyekrosu skončil po osmi závodech, v Austrálii odjel nejvýše tři závodní víkendy v jednom ročníku a s týmem Venturi se v "elektrikách" rozloučil dokonce hned po druhém podniku.

Menší výkon a téměř žádné ovály

Evropská divize populárních "Nascarů" se na rozdíl od zámoří jezdí téměř výhradně na klasických okruzích, ovál je v sedmidílném seriálu jediný. Také vozy jsou výrazně upravené. Sice na první pohled vypadají jako ty v Americe, ale výkon je omezen na 400 koní.

Navíc jde šampionát pod hlavičkou FIA, takže auta musí splňovat i regule Mezinárodní automobilové federace. V hierarchii NASCAR je Euroserie na čtvrtém stupínku na úrovni amerických regionálních K&N Pro Series East a K&N Pro Series West.

Vedle Villeneuva a českého pilota Martin Doubka se na start postaví také Ellen Lohrová. Němka je jedinou ženou, která kdy dokázala vyhrát závod prestižního německého seriálu cestovních vozů DTM. 53letá pilotka zná mostecký okruh velmi dobře z mnoha startů v evropském šampionátu tahačů na okruzích.

Vettelův bratr zvolil Mercedes

Další zajímavé jméno se na severu Čech objeví už poslední dubnový víkend. V německém seriálu sportovních vozů ADAC GT Masters se představí 20letý Fabian Vettel. Bratr čtyřnásobného mistra světa Sebastiana Vettel podle německého Bildu nastoupí ve žlutém voze Mercedes-AMG GT3 týmu http Motosport.

"Mercedes byl vždycky náš soupeř. Celá rodina to tak vnímala, protože můj bratr vždycky bojoval proti nim. Na začátku to tak byla trochu legrace. Nemám s tím ale žádný problém. Mercedes je velmi úspěšná značka ve všem, co dělá," popsal Fabian Vettel své pocity z toho, že nastoupí ve voze dávného rivala jeho bratra v F1.

Také v tomto šampionátu budou mít čeští diváci komu fandit. V tuzemském týmu ISR se znovu posadí do Audi R8.