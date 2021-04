Rychlostí blesku. Mostečtí domluvili světový závod během pár měsíců

Plných 38 let trvalo, než se mostecký autodrom definitivně prodral do elitního klubu okruhů pořádajících závody nejvyšší kategorie. V létě se na severu Čech poprvé pojede podnik s puncem mistrovství světa, motocyklové superbiky.

Světový šampionát superbiků se jel už jedenáctkrát v Brně, ale tamní organizátoři se ho po sezoně 2018 z ekonomických důvodů zřekli. Hozenou rukavici nyní zvedli Mostečtí. Na jejich okruh zamíří nejlepší světoví superbikeři první srpnový víkend.

Organizátorům ze severu Čech k tomu pomohla přetrvávající omezení kvůli koronaviru, která výrazně narušila původně plánovaný kalendář seriálu.

"Po jednání FIM koncem loňského roku mě napadlo, že pořadatelů je dnes vlastně strašně málo. Tak proč toho nevyužít a nezorganizovat superbiky v Mostě?" vzpomínal prezident českého autoklubu Jan Šťovíček na zrod myšlenky, která se proměnila ve skutečnost čtvrtečním podpisem pětiletého kontraktu o pořádání závodu na severu Čech.

Nad penězi dumal i boss mosteckého okruhu Josef Zajíček. "Je to riziko, ale já mám rád výzvy. Bylo to velmi rychlé. Od prvních kontaktů s promotérem až do konečné domluvy uplynulo velmi málo času," uvedl předseda představenstva společnosti Autodrom Most.

Výši nákladů ale na společný dotaz deníku Aktuálně.cz a agentury ČTK specifikovat nechtěl. "Bavíme se o desítkách milionů. Dělíme to na zalistovací poplatek, podle smlouvy jsou tam dále náklady za jejich personál, ale nejvíc peněz musíme investovat do našeho areálu," uvedl Zajíček

Zalistovací poplatek je podle něj řádově niž než ten potřebný pro konání závodu MS silničních motocyklů v Brně. Za něj chtěla společnost Dorna, která má shodou okolností pod svým manažerským vedením také MS superbiků, přibližně 4,5 milionu eur (cca 117 milionů korun).

Mostečtí počítají s finanční podporou státu, o její výši se momentálně intenzivně jedná. Závod podle Šťovíčka podpořila Národní sportovní agentura, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová i premiér Andrej Babiš.

Organizátory jednoho z vrcholných motoristických podniků na území České republiky netrápí jen finance. Dorna má řadu požadavků, co se týče závodního okruhu i jeho zázemí.

"Za sedm let, kdy jsem předsedou představenstva, jsme veškeré utržené peníze investovali do obnovy celého areálu, který nebyl v nejlepším stavu. Ale je tak rozlehlý, že bychom do něj mohli pořád lít miliony a nebylo by to skoro vidět," vysvětil Zajíček.

Španělský promotér naštěstí nechce všechny úpravy hned, ale i tak čeká Severočechy v příštích týdnech úprava dvou zatáček a únikových zón.

"Výhledově je třeba zlepšit zázemí pro novináře či zdravotní středisko. Na dráze nám chybí položit nový asfalt už jen na cílové rovince. Plánovali jsme to na tuto zimu, ale kvůli výpadku příjmů z loňského koronavirového roku musíme práce přeložit na následující zimu," vysvětlil šéf Autodromu Most.

Pro trať, která vznikla po rekultivaci v místě bývalého povrchového hnědouhelného dolu Vrbenský, je zařazení do kalendáře podniku mistrovství světa dalším velkým milníkem.

Na severu Čech se už konaly krátce po otevření tratě v roce 1983 závody dnes už legendární Intersérie, pak do Mostu zavítali piloti European Le Mans Series, tradicí jsou klání tahačů a v rámci regionální formule Renault také budoucí piloti F1 Kevin Magnussen, Carlos Sainz junior, Daniil Kvjat či Esteban Ocon. Podnik s puncem světového šampionátu Mostu ovšem chyběl.

I když by možná některé další série mohly projevit zájem o Most jako o svoji "kovidovou variantu", organizátoři další velké akce neplánují. "Finančně i marketingově máme prostředky na tři velké akce za rok. Vedle superbiků to je tradiční mistrovství Evropy tahačů a podnik EuroNASCAR," dodal Zajíček.