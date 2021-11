Most nabídne tři vrcholy sezony, fanoušci uvidí i debut mladých dvojčat v EuroNASCAR

Autodrom v Mostě nabídne v roce 2022 tři vrcholy motoristické sezony: MS superbiků, závod Světového poháru cestovních vozů (WTCR) a už třicátý ročník Grand Prix tahačů na okruzích. V rámci tohoto podniku uvidí čeští fanoušci také klání EuroNASCAR, v němž budou v příští sezoně debutovat mladé pilotky Aliyyah a Yasmeen Kolocovy.

Severočeští pořadatelé i přes ztížené podmínky kvůli opatřením proti covidu-19 letos zvládli doslova rekordní sezonu.

"Dostali jsme možnost pořádat velké akce jako mistrovství světa superbiků, WTCR a další. Byla to pro nás velká škola a celou situaci navíc komplikovala pandemie," vysvětlil Josef Zajíček, předseda představenstva společnosti Autodrom Most.

"Dnes už ale víme, že na akce podobného rozměru jsme dobře připraveni a zvládneme je profesionálně zabezpečit. Zároveň neustále pracujeme na vylepšování celého areálu," dodal první muž severočeského okruhu.

Teď investice, pak závody

Mezi zásadní investice patří rekonstrukce dráhy, na níž jen letos majitelé areálu vynaložili 35 milionů Kč. Právě nyní v Mostě probíhá výměna povrchu cílové rovinky četně první šikany a několika stovek metrů navazujícího úseku. Po dokončení tak bude mít autodrom nový povrch po celé své délce.

To ale není vše. Investice směřují i do úpravy obrubníků, drenáže a rozšíření některých únikových a záchytných zón. Část z nich proběhne příští rok v listopadu.

Kalendář velkých sportovních akcí v Mostě otevře 9. - 10. dubna Světový pohár cestovních vozů (WTCR). Ten si mosteckou premiéru odbyl během závodního supervíkendu letos na konci října, kdy se během dvou dnů v Mostě jelo vedle cestovních aut i mistrovství světa vytrvalostních motorek (EWC).

Druhý jmenovaný seriál má příští rok v kalendáři plno, ale mostečtí pořadatelé o jeho návrat určitě stojí v dalších letech.

Vrcholem sezony z hlediska prestiže bude poslední červencový víkend klání světového šampionátu superbiků. Vedle superbiků se pojedou opět i kategorie supersportů a supersport 300.

Nebude chybět ani tradiční mistrovství Evropy tahačů na okruzích Czech Truck Prix naplánovaná na první zářijový víkend. Truckery čeká už jubilejní třicátý ročník divácky atraktivní podívané a na fanoušky v souviseti s tím speciální program.

Nejmladší pilotky v historii série

Součástí tohoto víkendu bude i seriál NASCAR Whelen Euro Series, tedy evropský klon zámořských NASCAR. V něm vedle letošního šampiona kategorie EuroNASCAR 2 Martina Doubka čeká příští sezonu debut nadějná dvojčata Aliyyah a Yasmeen Kolocovy.

Dcery šéfa týmu Buggyra ZM Racing nastoupí v kategoriích EuroNASCAR PRO a EuroNASCAR 2 a budou pilotovat vozy Ford Mustang.

"Naše účast v EuroNASCAR představuje první krok do světa závodů NASCAR. Jsme přesvědčeni o správnosti konceptu, který nabízí extrémně vyrovnané závodění a představuje ideální platformu pro výchovu a růst mladých jezdců," věří Koloc.

Obě závodnice si silné vozy vyzkoušely počátkem listopadu na francouzské trati Fontenay Le Comte a do série nastoupí jako její historicky nejmladší pilotky.

"Hodně se těším na novou výzvu. Všechna letošní testování jsem si užila. Navíc mohu těžit ze zkušeností se závody tahačů i vozy GT," konstatovala Aliyyah Kolocová, které letos závodila v ME tahačů na okruzích a s tahačem Buggyra vyhrála i podnik francouzského truckového seriálu.

Na EuroNASCAR se těší i Yasmeen Kolocová, která se přitom závodění naplno věnuje teprve od roku 2019. "Řízení speciálu NASCAR se sice odlišuje od pilotování vozů kategorie GT4, které dobře znám, o to více mě to láká. Odhaduju, že to bude zábava," uvedla.

Šampionát 2022 NASCAR Whelen Euro Series odstartuje počátkem dubna na německém Hockenheimringu, šampioni korunováni v závěru října na chorvatském okruhu Grobnik.