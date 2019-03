"Schumiho" syn, první žena či český Sauber. Formule 2 je plná novinek

před 21 minutami

Formule 2 konečně plní roli skutečného dodavatele pilotů pro F1. Z loňské startovní listiny hned tři nejlepší piloti odešli do týmů Grand Prix. Mezi potvrzenými jmény zaujmou také Mick Schumacher a Tatiana Calderónová. Ani letos nechybí stáj Antonína Charouze. Šampionát začne úvodní jízdou už tuto sobotu v Sáchiru v rámci Velké ceny Bahrajnu.

Piloti Formule 2 se druhý po sobě budou prohánět po tratích v monopostech Dallara F2 2018 s V6 turby Mecachrome osazených systém hans a na zadním křídle s DRS.

Tato "generálka" na F1 chytla nejen fanoušky ale i manažery stájí závodících ve Velkých cenách. Elita Formule 2 tak letos postoupila o příčku výš: obhájce titulu George Russell zamířil do Williamsu, loni druhý Lando Norris je pilotem McLarenu a po bronzovém Alexanderu Albonovi sáhlo Toro Rosso.

Už jen krůček od naplnění je pokračování ságy rodu Schumacherů. Do prvního podniku sezony v Bahrajnu se čerstvě dvacetiletý Mick Schumacher usadí do monopostu v barvách Premy. V případě úspěchu by se stal (počítáme-li současnou F2 jako nástupce GP2) třetím německým šampionem po Nico Rosbergovi a Nico Hülkenbergovi. Syn legendárního Michaela má navíc už teď v kapse testy vozů F1 Alfa Romeo i Ferrari.

Dalším nováčkem v zorném poli médií bude o šest let starší Tatiana Calderónová, která se stane první ženou v F2. Kolumbijka je sice spojená s týmem Sauber (tedy v F1 oficiálně Alfa Romeo), ale ve Formuli 2 pojede v růžovém monopostu Ardenu.

V juniorku Sauberu se totiž po spolupráci se Závodnickou akademií Ferrari proměnil tým Charouz Racing. Jeho oficiální název zní Sauber Junior Team by Charouz a do vozů usednou dvacetiletý člen juniorské akademie Ferrari Brit Callum Ilott a devatenáctiletý Američan s ekvádorskými kořeny Juan Manuel Correa.

Spolupráce Sauberu s Chrarouzem bude letos probíhat i v F3 a regionálních seriálech F4, kde v týmu pod názvem Tým Sauber Junior Teamu by US Racing-Charouz pojede také mladý český talent Roman Staněk.

Protože vedle současných jezdců F1 odešel i pátý Arťom Markelov, jehož zlákala japonská Super Formule, je papírově největším favoritem loni "bramborový" Nyck de Vries. Nizozemský pilot ale vyměnil sedačku stáje Prema za francouzský ART.

Podobně přestoupili i za ním se umístivší piloti z top 10 Sérgio Sette Câmara (Carlin - DAMS), Luca Ghiotto (Campos - Virtuosi Racing), Nicholas Latifi (DAMS - Virtuosi Racing) i Louis Delétraz (Chaoruz - Carlin). Jestli vám chybí jméno druhého Charouzova pilota, loni sedmého Antonia Fuoca, tak ten se stal oficiálním vývojovým (čtěte simulátorovým) pilotem Ferrari.

Šampionát bude mít také letos 24 dílů. V rámci každé Velké ceny bude na programu v sobotu hlavní závod a druhý den hůře bodovaný sprint s obráceným pořadím první osmičky na startu.