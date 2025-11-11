Michek se na Dakaru představí jako tovární jezdec čínského výrobce Hoto

Sedmatřicetiletý závodník, jehož maximem na slavné soutěži je desáté místo z let 2021 a 2024, již v polovině srpna oznámil, že po šesti letech opouští český tým Moto Racing Group. Na dnešní tiskové konferenci v Praze oficiálně potvrdil nové angažmá.
"Bylo to dlouhé a zajímavé rozhodování," řekl Michek, jenž s čínskou fabrikou podepsal víceletou smlouvu.
"Oproti dřívějšku se toho mění docela dost. Není to z Česka zrovna blízko a Hoto je jedna z nejmladších fabrik na Dakaru. Teď se chystá na druhý start," uvedl Michek, jenž považuje pozici továrního jezdce za splnění snu. "Když jsem se věnoval motokrosu, byl jsem tovární jezdec TM. Teď se mi to podařilo i v ralllye," řekl.
Spolupráci oficiálně oznámil až dnes, ale s výrobcem je v úzkém kontaktu již několik měsíců. "Už jsem tam byl asi čtyřikrát nebo pětkrát a vždy na několik týdnů. Odjel jsem tam i dva závody a Taklimakan rallye dlouhou asi 5500 km jsem i vyhrál. Vedle toho jsem i trénoval a snažil se maximálně sžít s technikou," líčil Michek.
Vyrovnává se i s náročnou situací ohledně jazykové bariéry. "Je to trochu divočina. Hodně mi ale pomáhá umělá inteligence. Telefon a internet funguje všude, takže se dá přeložit všechno," uvedl s úsměvem Michek.
Snažil se především důkladně seznámit s podmínkami v továrně i s technikou. "Myslím, že jsem se aklimatizoval velmi dobře. Setkal jsem se tam se všemi, fabrika má asi 200 lidí. Byl jsem ve výrobě, v kancelářích, šroubovali jsme motorku," uvedl.
V minulém ročníku byl nejúspěšnějším jezdcem týmu na Ralle Dakar Francouz Xavier Flick, který obsadil celkově 28. místo
"Když jsem si poprvé sednul na jejich motorku, byl jsem překvapený, jak dobře se mi jelo. Vypadá solidně a konkurenceschopně. Zároveň jsem rád, že ji mohu upravovat k obrazu svému," řekl Michek. Jeho týmovým kolegou bude Američan Mason Klein a třetím by měl být Číňan Š' Chao-jü.
Michek se chystá na sedmý Dakar v kariéře a opět má velké ambice. "Snažím se mít vždy nejvyšší. Chtěl bych pokořit sám sebe a jednomístné číslo, takže skončit alespoň devátý," řekl.
Uvědomuje si ale, že to bude složité. "Je těžké jezdit proti fabrickým jezdcům, které vždy zajímají jen výhry. Chci ale pokořit sebe. Je to výzva," uvedl Michek, který letos poprvé po technických problémech nedojel do cíle.
Příští ročník Rallye Dakar odstartuje 3. ledna v Janbú u Rudého moře, kde také 17. ledna skončí. Posedmé se legendární soutěž uskuteční v Saúdské Arábii.