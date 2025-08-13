Moto

Nejlepší český motocyklista na Dakaru mění tým

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Aktuálně nejlepší český motocyklový jezdec účastnící se Rallye Dakar Martin Michek po šesti letech opouští tým Orion - Moto Racing Group (MRG). Zatímco tým vedený manažerem Ervínem Krajčovičem bude nově spolupracovat s čínským výrobcem motocyklů Kove, Michek se chystá spolupracovat s jinou značkou.
Martin Michek
Martin Michek | Foto: Orion - Motor Racing Group

"Řešili jsme budoucnost našeho týmu poslední čtyři měsíce. Není to tak, že by na naši spolupráci s Martinem mělo mít vliv rozhodnutí jet na KOVE. Ale bereme věci jak jsou, Martinovi už také není dvacet a chce vyzkoušet něco nového, což je pochopitelné," uvedl Krajčovič v tiskové zprávě.

Dodal, že s Michkem nedošlo k žádnému dramatickému "rozvodu" a není vyloučeno, že v budoucnu bude opět spolupracovat: "Třeba už za rok nebo dva."

Michek odchod z týmu MRG označil za výhybku.

"Nebylo to vůbec jednoduché. Netrháme vazby a může nás zase někdy spojit. Pomáháme si dál, oba si plníme nějaké sny. Máme za sebou šest let, ale možná jich bude víc. Nechci týmu děkovat, protože to sám neberu jako konec. Ale přesto jsem vděčný za to, co jsme spolu dokázali, prožili a přeji jim jen to nejlepší," uvedl Michek.

Sedmatřicetiletý Michek na Dakaru v barvách týmu MRG a s motocyklem KTM dokázal v letech 2021 a 2024 obsadit 10. místo, letos do cíle Dakaru poprvé nedojel.

 
Mohlo by vás zajímat

Cadillac hledá superstar. Značka: závodí ve Spojených státech a uspěje ve formuli 1

Cadillac hledá superstar. Značka: závodí ve Spojených státech a uspěje ve formuli 1

Smrt je pro fanoušky sexy. Šéf Buggyry promluvil o temné stránce závodění

Smrt je pro fanoušky sexy. Šéf Buggyry promluvil o temné stránce závodění

Výjimečný přerod. Francouzovi bylo jedno, jestli svištěl po svahu nebo po poušti

Výjimečný přerod. Francouzovi bylo jedno, jestli svištěl po svahu nebo po poušti

Naznačuje Hamilton konec kariéry? Ve formuli 1 je možné vše, ale Brit má silnou vůli

Naznačuje Hamilton konec kariéry? Ve formuli 1 je možné vše, ale Brit má silnou vůli
motorismus sport Obsah Martin Michek (motokros) Rallye Dakar

Právě se děje

před 2 minutami
Ve Washingtonu už jsou první vojáci. "Kriminalita neroste," vmetla radnice Trumpovi
0:42
Zahraničí

Ve Washingtonu už jsou první vojáci. "Kriminalita neroste," vmetla radnice Trumpovi

V hlavním městě USA Washingtonu D.C. se objevili první maskovaní vojáci národní gardy a její obrněná vozidla.
před 13 minutami
Obrazem

Gorily na zmrzlině, medvědi na ledu: "polární" smršť v Zoo Praha

Gorily na zmrzlině, medvědi na ledu: "polární" smršť v Zoo Praha
Prohlédnout si 10 fotografií
Polední siesta na ledu. Aleut, druhý z pražských ledních medvědů, leží rozplácnutý zabořený v chladu, spokojeně mhouří oči a nechává se od kostek ochlazovat jako od severního větru.
Zubr s ledovým jazýčkem. U zubrů se ve středu místo trávy zaprášilo od ledu, zvědavě olizují studené kostky a užívají si neobvyklé krmení.
před 20 minutami
"Klimatizaci pro všechny." Vlna úmorných veder se stala i součástí politického boje
Zahraničí

"Klimatizaci pro všechny." Vlna úmorných veder se stala i součástí politického boje

Francie se spolu s celým jihem Evropy potýká s vlnou veder, kdy teplota ve stínu přesahuje 40 stupňů Celsia.
Aktualizováno před 24 minutami
Merz: Hranice v Evropě nelze posouvat násilím. Pokud Putin neustoupí, zvyšme tlak
Zahraničí

ŽIVĚ
Merz: Hranice v Evropě nelze posouvat násilím. Pokud Putin neustoupí, zvyšme tlak

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 39 minutami
Legendárního trenéra kopl ve stáji kůň. Muž teď bojuje o život
Ostatní sporty

Legendárního trenéra kopl ve stáji kůň. Muž teď bojuje o život

Dostihový veterán Bill Turner utrpěl frakturu lebky po nehodě ve své stáji a je v kritickém stavu v nemocnici.
před 49 minutami
Balaštíková šokovala pokusem o zabití psa. Brazilská politička zašla mnohem dál
Zahraničí

Balaštíková šokovala pokusem o zabití psa. Brazilská politička zašla mnohem dál

Český veřejný prostor rozvířil případ poslankyně Margity Balaštíkové. Brazilská politička však zašla ještě dál - objednala si vraždu svého manžela.
před 52 minutami
Pořad Chi Chi na gauči vyvolal nenávistné reakce. Česká televize je odsoudila
Film

Pořad Chi Chi na gauči vyvolal nenávistné reakce. Česká televize je odsoudila

Fenomén drag queen, kterému se talk show věnuje a při němž se muži stylizují jako ženy a vystupují se svými pěveckými i tanečními čísly, budí diskuze.
Další zprávy