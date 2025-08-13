Nejlepší český motocyklista na Dakaru mění tým

"Řešili jsme budoucnost našeho týmu poslední čtyři měsíce. Není to tak, že by na naši spolupráci s Martinem mělo mít vliv rozhodnutí jet na KOVE. Ale bereme věci jak jsou, Martinovi už také není dvacet a chce vyzkoušet něco nového, což je pochopitelné," uvedl Krajčovič v tiskové zprávě.
Dodal, že s Michkem nedošlo k žádnému dramatickému "rozvodu" a není vyloučeno, že v budoucnu bude opět spolupracovat: "Třeba už za rok nebo dva."
Michek odchod z týmu MRG označil za výhybku.
"Nebylo to vůbec jednoduché. Netrháme vazby a může nás zase někdy spojit. Pomáháme si dál, oba si plníme nějaké sny. Máme za sebou šest let, ale možná jich bude víc. Nechci týmu děkovat, protože to sám neberu jako konec. Ale přesto jsem vděčný za to, co jsme spolu dokázali, prožili a přeji jim jen to nejlepší," uvedl Michek.
Sedmatřicetiletý Michek na Dakaru v barvách týmu MRG a s motocyklem KTM dokázal v letech 2021 a 2024 obsadit 10. místo, letos do cíle Dakaru poprvé nedojel.