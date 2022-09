Lacko se na zrádné belgické trati dočkal druhého letošního vítězství

Adam Lacko proměnil start v závodě ME tahačů v belgickém Zolderu ve vítězství a třetí místo.

V sobotním hlavním závodě Lacko třetím místem rozšířil letošní sbírku pódiových umístění. Ve druhé jízdě byl člen týmu Buggyra ZM Racing čtvrtý.

"První jízda se nejela úplně na vodě, ale na takové osmrknuté trati. Nebylo sucho ani mokro, což nemám moc rád, protože je problém s nastavením (tahače). Ale nějak jsem se s tím popral a nedopadlo to špatně. S třetím místem jsem byl spokojený," uvedl Lacko. Do první jízdy startoval z druhé řady a rychle se dostal na bronzovou pozici, kterou udržel až do cíle. Vyhrál Sascha Lenz z Německa.

Druhá handicapová jízda, do které nejlepších osm odstartovalo v opačném pořadí, byla mnohem dramatičtější. Lacko jezdil většinou až sedmý, ale v závěru se mu podařilo posunout se těsně pod stupně vítězů. Stylem start - cíl vyhrál Němec Jochen Hahn.

"Byla to řežba od prvního do posledního kola a ještě v poslední zatáčce jsem se zapotil. Chvíli jsem byl snad i devátý, pak šestý sedmý…Furt se to předjíždělo a myslím si, že i pro diváky to byl pěkný závod. Za konečné čtvrté místo jsem velmi rád a sobotu beru jako úspěšný den. Uvidíme, co bude zítra," dodal Lacko.

V neděli si 37letý pilot svoji bilanci ještě vylepšil, když ovládl druhou handicapovou jízdu. V první jízdě byl čtvrtý a stejná pozice mu i nadále patří v průběžném pořadí šampionátu. Na třetího Saschu Lenze z Německa ztrácí 26 bodů, v čele je obhájce titulu Maďar Norbert Kiss.

"Handicapový závod byl napínavý od startu až do posledního kola. Během závodu jsme se postupně posouvali s Teem (Calvetem), kterému se ale pak bohužel něco stalo s pneumatikou. Těšil jsem se, že vystoupáme na stupně vítězů spolu a získáme double," řekl Lacko. S francouzským týmovým kolegou Calvetem krátce jezdili na prvním a druhém místě. "Osobně jsme spokojený, ale Tea je mi líto," doplnil sedmatřicetiletý jezdec. Calvet byl po problémech nakonec klasifikován jako dvanáctý.

Zatímco v první jízdě byl Lacko čtvrtý od startu až do cíle, ve druhé, do které startuje elitní osmička v obráceném pořadí oproti prvnímu závodu, se mu podařilo posunout výrazně vpřed.

"Oproti sobotě se mi lépe vydařila kvalifikace, zajel jsem třetí čas, ale v Zolderu je lepší být druhý nebo čtvrtý. První zatáčka je sice doleva, ale poté jsou tři doprava," řekl Lacko před startem prvního závodu a na jeho slova došlo.

Lenz toho totiž využil a předjel ho. "Doufal jsem v pódium, ale byla z toho bramborová pozice. V závodě se toho moc nedělo," řekl rodák z Čeladné, jehož odstup na Lenze v průběžném pořadí se v Zolderu nezměnil.

Evropský šampionát pokračuje za dva týdny v Le Mans.

Mistrovství Evropy tahačů v Zolderu (Belgie):

1. jízda: 1. Lenz (Něm./MAN) 25:24,083, 2. Kiss (Maď./MAN) -0,723, 3. Lacko (ČR/Buggyra) -9,740.

2. jízda: 1. J. Hahn (Něm./Iveco) 23:46,793, 2. Kiss -1,957, 3. Kursim (Něm./Iveco) -23,855, 4. Lacko -26,914.

3. jízda: 1. Kiss 23:45,597, 2. J. Hahn -5,893, 3. Lenz (Něm./MAN) -7,313, 4. Lacko -9,856.

4. jízda: 1. Lacko 24:09,809, 2. J. Hahn -0,813, 3. Halmová (Něm./Iveco) -5,491.

Průběžné pořadí ME: 1. Kiss 303, 2. J. Hahn 235, 3. Lenz 223, 4. Lacko 197.