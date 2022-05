Lacka v Itálii stíhala smůla, soupeři mu ničili vůz

Adam Lacko zažil v Misanu velmi smolný začátek sezony ME tahačů na okruzích. Poprvé po třech letech během víkendu ani jednou nevystoupil na stupně vítězů. Pilot české stáje Buggyra si na italské trati dojel dvakrát pro páté místo.

(Od našeho zpravodaje) - Ze závodů tahačů se stále více stává kontaktní sport. Hodně by o tom mohl po víkendu vyprávět Lacko, který se zúčastnil několika kolizí.

V sobotním hlavním závodě, do něhož se kvalifikoval jako čtvrtý nejrychlejší, se brzy dostal do bojů o stupně vítězů. Jenže pak stačil jeden kontakt s veteránem Antoniem Albacetem a bylo po nadějích.

Španěl totiž českému pilotovi poškodil pravé zadní kolo a Lacko tak dojížděl s vypětím všech sil na ucházející pneumatice. Přesto si dokázal udržet alespoň pátou příčku. "Sundal mi zadní pneumatiku, takže posledních sedm kol jsem jel bez ní. S ohledem na to není páté vůbec špatné," uvedl rodák z Čeladné.

Ta mu dala výbornou výchozí do jízdy číslo dvě, kde se otáčí pořadí nejlepší osmičky. Lacko své pozice rychle využil a po pár set metrech před ním zbyl jen německý René Reinert.

Jenže v souboji o vedení v závodě došlo k ostrému kontaktu, v jehož důsledku měl závodník Buggyry poškozenou tyč řízení.

"S Reném (Reinertem) jsme se zahákli tak hloupě, že mi jeho zadní nárazník ťukl do tyče řízení. Ta se kompletně ohnula a auto přestalo zatáčet. Zkoušel jsem to dojet, ale byl to spíš rallyekros," komentoval Lacko své výlety mimo trať. Nakonec byl nucen zajet do depa a tam svůj speciál odstavil.

Nedělní hlavní závod přinesl pilotu Buggyry opět souboj s Albacetem. Tentokrát si dlouho držel čtvrtou příčku, z níž odstartoval, ale čtyři kola před koncem v jedné ze zatáček probrzdil.

Lacko tak zopakoval páté místo z předchozího dne: "Bohužel nakonec jsem byl rád, že jsem dojel na pátém místě. Aspoň jsem získal nějaké body."

Ještě větší smůlu měl pak v poslední italské jízdě. Na startu, kde byl opět ve druhé řadě, totiž jeho rivalu André Kursimovi praskl plynový pedál. Závodník Buggyry jel těsně za ním, takže se nemohl vyvarovat nárazu do žlutého Iveca.

"Měl jsem tu smůlu, že auto přede mnou neodstartovalo. Strašně jsem to do něj nakouřil, protože jsem nemohl uhnout.

Tím pádem klesl o několik pozic. V sérii soubojů pak přišel další kontakt, po němž měl poškozenou pravou přední gumu a musel předčasně odstoupit.

"Byl to vrchol smůly. Přišel jsem o šanci výborně odstartovat a pak už jsem pak už jen lítal mezi všemi kamiony. Dopadlo to tak, že mi praskla přední pneumatika a s tím se toho v závodě už moc nenadělá," komentoval Lacko svoji italskou smůlu.

Prapor Buggyry držel vysoko alespoň mladý Francouz Téo Calvet, který třikrát vyhrál v nováčkovském Goodyear Cupu.

Mistrovství Evropy tahačů v Misanu (Itálie):

1. jízda: 1. Kiss (Maď./MAN) 24:54,032, 2. J. Hahn (Něm./Iveco) -5,625, 3. Lenz (Něm./MAN) -10,566, …5. Lacko (ČR/Buggyra) -27,652.

2. jízda: 1. Albacete (Šp./MAN) 25:09,176, 2. Lenz -0,718, 3. Kiss -6,498, …Lacko nedokončil.

3. jízda: 1. Kiss (Maď./MAN) 24:53,819, 2. J. Hahn (Něm./Iveco) -4,665, 3. Lenz (Něm./MAN) -11,599, …5. Lacko (ČR/Buggyra) -12,820.

4. jízda: 1. Lenz 25:06,440, 2. Albacete (Šp./MAN) -7,536, 3. J. Hahn -9,445, …Lacko nedokončil.