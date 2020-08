Lacko v Mostě znovu bojoval o vítězství. Déšť povolil jen jeden závod

Pilot Buggyry Adam Lacko se i v neděli postavil po závodě ME tahačů na okruzích v Mostě na stupně vítězů. V jediné jízdě, která se odjela, obsadil po boji druhé místo.

Adam Lacko v Buggyře na startu závodu ME v Mostě | Foto: Buggyra

V první jízdě Lacko potvrdil svoji pověst výborného jezdce na vodě. Ze čtvrtého místa na startovním roštu se brzy prodral na třetí příčku, Když v souboji se Saschou Lenzem o druhé místo dostal po Němcově "bodyčeku" smyk, byl závod ředitelstvím přerušen.

Mezi tím se doslova roztrhla mračna a hrozilo opakování loňského roku, kdy se na severu Čech v neděli vůbec nerozdávaly body.

"Když pršelo normálně, bylo zbytečné čekat na startu. Měla se jet dvě tři kola pod žlutou vlajkou a pak to pustit. Všichni víme, že tam ty potoky vody tečou. Kdyby se jelo hlavou, nemuselo se zastavovat a závod se mohl dojet," nešetřil Lacko kritikou svých soupeřů.

Nakonec jury pustila závodníky na start zkrácené opakované první jízdy, zatímco ta druhá byla bez náhrady zrušena. Lacko na mokré trati potvrdil své mistrovství a až do posledních metrů bojoval s německým pilotem Lenzem o vítězství. Nakonec závodník Buggyry skončil druhý se ztrátou pěti desetin vteřiny.

"Jsem spokojený. Už proto, že to vypadalo, že vůbec nepojedeme jako loni. Od začátku to bylo napínavé. Škoda, že pak začala trať osychat, protože pak se výkony začaly vyrovnávat. Možná, kdyby se jelo na původně vypsaných jedenáct kol, ještě bych to na Lenze někde zkusil. Ale Sasha byl opravdu velmi rychlý," zhodnotil 35letý jezdec jedinou nedělní bodovanou jízdu.

Novicka Alliyah Kolocová nenavázala na sobotní body, šestnáctiletá závodnice roudnické stáje byla v cíli odmávána na třinácté pozici.

V celkovém pořadí seriálu je Lacko s 35 body třetí, na lídra Lenze jich ztrácí šest. Kolocová je s třemi body třináctá. V hodnocení týmů, kde za Buggyru bodují Lacko a mladý Francouz Teo Calvet, patři českému týmu průběžná čtvrtá příčka.

Mistrovství Evropy v závodech tahačů v Mostě:

1. jízda: 1. Lenz (Něm./MAN) 25:40,510, 2. Lacko (ČR/Buggyra) -2,604, 3. Kiss (Maď./MAN) -7,523, …13. Kolocová (ČR/Buggyra) -1:03,287.

Průběžné pořadí ME: 1. Lenz 41, 2. Kiss 37, 3. Lacko 35,… 13. Kolocová 3.