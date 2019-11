Michka čeká životní skok. Šampion vymění motokros za Rallye Dakar

Premiérový start na Rallye Dakar čeká v lednu elitního českého motokrosaře Martina Michka.

Šestinásobný domácí mistr, který se v minulosti stal dvakrát vicemistrem světa v kategorii MX3 a letos ovládl evropský šampionát ve třídě Open, se chce postupně propracovat i do absolutní špičky v dálkových soutěžích.

"Je to velký životní krok, ale věřím, že je správný. Pro každého člověka, který se pohybuje kolem motoristického sportu, je Dakar vyvrcholením něčeho. Je to celosvětově známý závod, nejtěžší na světě a asi to bude opravdu masakr," řekl Michek na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Co jej čeká, si lehce vyzkoušel již na přípravných závodech ve Španělsku a v Africe, ostrým testem bude ale až samotná rallye. Přestože bude hlavním Michkovým cílem dojet do cíle a získat maximum zkušeností, chce jet i na výsledek.

"Jsem závodník a jedu tam závodit. Nešel bych nikdy do něčeho s tím, abych jezdil dvacátý nebo pětadvacátý. Uvědomuji si, že může přijít pád. Hodně se tam vypadává, protože se jede na hraně," uvedl Michek, který bude hájit barvy týmu Orion Moto Racing Group manažera Ervína Krajčoviče. "Plán do budoucnosti je jasný, chceme se zlepšovat a posouvat hranice výš a výš," řekl.

Michkovým vzorem je Matthias Walkner, se kterým bojoval o světový titul v MX3. Rakušan loni Dakar vyhrál, letos byl druhý a momentálně patří mezi nejlepší dálkové jezdce.

"Je to sok i kamarád, který mě před lety připravil o titul. Teď je čas na odvetu. Budeme makat na tom, abych to Matthiasovi oplatil. Je mi ale jasné, že to nebude jednoduché, protože je podporovaný fabrikou," podotkl Michek, který se bude nadále věnovat i motokrosu. "Rallye je záležitost spíše zimních měsíců, bude to krásně navazovat," dodal.